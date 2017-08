Petter Bae Brandtzæg er seniorforsker ved SINTEF.

Mandag kveld den denne uken ble den alternative norske nettavisen Resett, der Helge Lurås er redaktør, lansert. Så populær var de første kvelden at serveren knelte grunnet «enormt stor trafikk», ifølge dem selv.

Kanskje ikke så rart med kjendismilliardærer som Spetalen og Haudemann-Andersen i ryggen, i tillegg til massiv forhåndsomtale i pressen og på sosiale medier.

Navnet Resett spiller på det å tilbakestille – å begynne på nytt. Resett skal redde norsk journalistikk ut av et venstrevridd og naivt uføre, skal man tro programerklæringen. Resett vil «gjenreise realismen i norsk debatt og nyhetsdekning».

Ambisjonen er ikke akkurat beskjeden.

Skuffende start

Jeg har selv etterlyst mer mangfold og et mer variert kildetilfang i norsk presse. Ofte belager norske hovedstrømsmedier seg på de samme elitekildene og jeg savner mer forskning og fakta i sentrale saker.

Men da jeg logget inn på Resett.no mandag kveld ble jeg skuffet.

Det er selvsagt for tidlig å felle en endelig dom over nettstedet, men så langt makter de ikke å leve opp til målsetningen om å gjenoppbygge norsk debatt og nyhetsdekning.

Det er mye som halter både når det gjelder journalistisk praksis, vinklinger og presentasjon av stoff. Nyhetsdekningen og hovedsaker preges av klipp og lim. Det er lite egenproduksjon og det kan være vanskelig å skille mellom nyheter og meningsinnhold.

Hovedsakene er for eksempel en blanding av mening og nyheter, noe som kan forvirre.

Ser ut som blogg

Resetts visuelle brukergrensesnittdesign er heller ikke imponerende, og ser i stor grad ut som en blogg laget i full fart på gutterommet. Men for all del, det funker – det er enkelt og greit. Samtidig vil nok lengre fartstid med publiseringsløsningen føre til at det fort kan bli bedre.

Resett består også av en TV-kanal. TV eller video er nå blitt en vinner i sosiale medier, men Resetts TV-innhold egner seg så langt ikke for å dele.

En langdryg reportasje fra valgbodene på Karl Johan bærer sterkt preg av en avis som lider under en lavkostmodell med frivillig arbeidskraft.

Det journalistiske teamet består i all hovedsak av frivillige skribenter, mange er kjent for de som har fulgt Facebook-høyre og det innvandringskritiske nettstedet HRS. Resett minner derfor i for stor grad på en menings- og kommentaravis på linje Document.no, heller enn en nyhetsavis. Men det finnes også glimt av nyanser, som saken Stovner er bra.

Positivt på innholdssiden er at det nærmest er fritt for lettbent underholdning, og fremstår slik sett med fokus på seriøs journalistikk, sammenlignet med mye annet. Resett har også befriende lite reklame, noe de fleste nettaviser skjemmes av.

Ligner på Breitbart

I forkant beskrev mange Resett-prosjektet som et norsk svar på Breitbart. Jeg mener at dette til dels stemmer. Dette er en avis som ligger ideologisk langt til høyre, noe den dystopiske samfunnsanalysen i programerklæringen viser.

De er kritiske til innvandring, globalisering, de etablerte mediene, sekstiåttere og den generelle venstresiden.

Derfor er det også litt overraskende at Resett har Trond Andresen, tidligere Rødt og Klassekampen, blant bidragsyterne. Det de har felles er at de sammen kjemper mot globaliseringsspøkelset. Typisk nok skriver Trond Andresen at fremmedfrykt er «innebygde mentale tilbøyeligheter» som må forklares evolusjonspsykologisk.

Blemme på dag tre

Når det gjelder journalistisk praksis stusset jeg selv over førstesideoppslaget på dag tre. Der begår Resett en journalistisk gjenbruksblunder. Uten å spørre forfatteren, publiseres en av Kjetil Rolness’ Facebook-oppdateringer som hovedsak.

Aggregering av innhold fra Facebook er vel og bra. Men når Rolness' tekst blir stående alene uten egne kommentarer eller analyse fra Resetts journalister, sitter man igjen med et bilde av lettvint og uproff journalistikk.

Redaktør Lurås har da heller ingen pressefaglig bakgrunn og begrenset journalistiskerfaring, noe avisen preges av. Det er for eksempel ikke klart for leseren om de arbeider etter Vær Varsom-plakatens og Redaktør-plakatens prinsipper, noe som svekker troverdigheten.

Resett har gått høyt ut og lovet mye, men jeg ser dessverre lite av den lovede resettingen av norsk journalistikk. Jeg ser verken nye stemmer eller nye vinklinger jeg ikke har sett før.

Vi får håpe det kommer.