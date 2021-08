Profitt eller ytringsfrihet? Nå må Facebook velge, mener forskerne.

– Det viktigste er ikke hva folk får lov til å si, men hvem Facebook gir lov til å lytte.

En ikke navngitt mann demonstrerer mot Facebook utenfor Mark Zuckerbergs hjem. Slike demonstrasjoner har det vært mange av de siste årene. Facebook selv sier de vil forbedre seg.

10. aug. 2021

Fra starten skulle Facebook være et åpent torg for å dele ideer. Facebook-sjef Mark Zuckerberg vil ikke være en redaktør som bestemmer hva som er greit å si.

Men på Facebook-torget står det en ukjent skikkelse – algoritmen – som flytter rundt på publikum og avgjør hvem som hører hva. Hvordan denne skikkelsen fordeler folk, er ukjent for oss. Det er et problem for ytringsfriheten vår, mener forskerne Kai Riemer og Sandra Peter ved Universitetet i Sydney.