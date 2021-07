Dagens quiz 30. juli 2021

1. Skuespiller Hilary Swank har vunnet to Oscar-priser i kategorien beste kvinnelige hovedrolle. For hvilke filmer?

2. Hva heter den japanske kunstneren som er kjent for sin flittige bruk av polkadotter?

3. Hvor mange stjerner har det kinesiske flagget?

4. I hvilken kommune ligger mesteparten av innsjøen Farris?

5. I hvilket land åpnet det første Ikea-varehuset utenfor Sverige?

6. Hva er en vanligere betegnelse for isenkram?

7. Hva heter Europas største innsjø, som ligger i Russland?

8. Hvor ligger Gunnbjørns Fjeld, som er 3693 meter høyt?

9. Hvilke farger har Ålands flagg, som har samme form som det norske?

10. Hvem debuterte med albumet Get Rich or Die Tryin' i 2003?

Svar:

1. Boys Don’t Cry og Million Dollar Baby.

2. Yayoi Kusama.

3. Fem.

4. Larvik.

5. Norge.

6. Jernvarer.

7. Ladoga.

8. På Grønland.

9. Blå, gul og rød.

10. 50 Cent.