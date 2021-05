Kunsten i «The Handmaid’s Tale» er ikke bare pynt. Den er en helt sentral del av fortellingen.

Johannes Vermeer og Edvard Munch er blant kunstnerne som utgjør en helt sentral del av fortellingen.

Det mest fremtredende kunstverket i tredje sesong av «The Handmaid’s Tale» er nederlandske Johannes Vermeers Melkepiken (1658-1660). Foto: François Mori / TT NYHETSBYRÅN

Karin Hindsbo Direktør ved Nasjonalmuseet

Nå nettopp

NB! teksten inneholder spoilere fra sesong 2 og sesong 3.

Det er kanskje lett å tenke på kunst som noe som primært henger på veggen i et museum eller et galleri. Men følger man med, vil man oppdage at kunsten er med oss overalt. The Handmaid’s Tale er intet unntak.

