Dagens quiz 24. april

Hvilket grunnstoff med kjemisk symbol K er det mye av i banan?

Foto: Frank May

10 minutter siden

1. Hva heter programlederen for TV-programmet Eit feitt liv?

2. Hva slags dyr avles på et stutteri?

3. Hva het selskapet som i dag kaller seg Kongsberg Gruppen (sic) frem til 1987?

4. Hva heter USAs mest folkerike delstatshovedstad?

5. Hvilket dyr, som kan bli over 7 meter langt, er verdens lengstlevende virveldyr?

6. Fra hvilket land kommer ølmerket Singha?

7. Hvilken roman fra 1933 begynner slik: «Nu vil jeg fortelle alt»?

8. Walder Mondale døde denne uken. Hvem var han visepresident for?

9. I hvilket land er Letizia dronning?

Svar: