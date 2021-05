Unge opplever sjikane på nett. Nå lanserer Aftenposten ti bud for kommentarfeltet.

Rauand Ismail (MDG) og Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre) møter hat i kommentarfeltene. Nå står de sammen om et nytt initiativ fra Aftenposten Si ;D som ønsker å ta oppgjør med netthetsen.

Både Rauand Ismail (MDG) og Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre) er utsatt for hets på nett: – Det er et demokratisk problem, sier de. Foto: Dan P. Neegaard

18. mai 2021 19:00 Sist oppdatert 47 minutter siden

I 2019 stilte Rauand Ismail til valg som bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Dagene gikk med til debatter og dørbanking. Han var 19 år og full av energi og optimisme. En dag fikk han en telefon som ble et stort skår i valgkampgleden.

– En kollega fortalte at det var blitt lagt ut bilder av meg med kontaktinformasjon og hjemmeadressen min i anti-MDG-grupper på Facebook. Det ble oppfordret til hets og det som verre er, forteller Ismail.

Partikollegene anbefalte at Ismail ikke skulle dra hjem til seg den kvelden. De var bekymret for at det skulle skje ham noe.

– Jeg hadde opplevd hat før, men det var første gang jeg følte jeg måtte se meg over skulderen.

Oppgjør med hetsen

I dag er Ismail bystyrerepresentant. Han er også nestleder i Oslo MDG og leder for 17. mai-komiteen i hovedstaden.

Som homofil MDG-er med innvandrerbakgrunn er Ismail fremdeles skyteskive for mange. Partiet har tett kontakt med politiet, og de forsøker å anmelde det mest alvorlige. Slike kommentarer er likevel i mindretall. Ifølge Ismail er den største utfordringen en generell mangel på folkeskikk i kommentarfeltene.

– Når jeg uttaler meg, går kritikken ofte på meg som person og ikke politikken, sier han.

Rauand Ismail (MDG). Foto: Dan P. Neegaard

Ismail er ikke alene. En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at én av ti har opplevd sjikane på nett. Andelen er én av fem i alderen 16 til 24. Ungdommens ytringsfrihetsråd skriver i en ny rapport for Norsk PEN og Fritt Ord at netthets er en av de største utfordringene for ytringsfriheten i Norge.

Nå ønsker Ismail et oppgjør med ukulturen. Sammen med ni andre unge debattanter har han i regi av Aftenposten Si ;D utviklet «kommentarfeltets ti bud»: et sett kjøreregler for en vennlig samfunnsdebatt. Budene skal ligge nederst i alle Si ;D-artikler på nett, altså rett over kommentarfeltet.

– De skal gjøre at man tenker seg om før man skriver, forteller Ismail.

Fakta Si ;Ds ti bud for kommentarfelt 1. Ikke bruk alderen min mot meg. Om du skal komme med motargumenter, gjør det på grunn av det jeg sier, ikke på grunn av min «manglende livserfaring». 2. Les hele teksten før du skriver. Dersom du bare leser overskriften, er du ikke like godt i stand til å debattere konstruktivt. 3. Jeg hører gjerne hva du mener om saken, men bryr meg lite om hva du mener om meg som privatperson. De saklige poengene dine mister sin slagkraft dersom du blander dem med negative og irrelevante personkarakteristikker. 4. Velg ordene dine med omhu. Husk at det er mennesker bak innleggene. Kommenter som om du står foran meg og snakker. 5. Husk at Norges lover også gjelder på nett. Unngå trusler og hatefulle ytringer. 6. Unngå generalisering. Vi unge er like forskjellige som befolkningen ellers. 7. Ikke legg meninger i munnen på andre. Dersom jeg er medlem av et parti eller en organisasjon, følger jeg programmet vi har vedtatt. Men andre medlemmers enkelt-utspill er ikke mine utspill. 8. Hold hodet kaldt. Hvis det går en kule varmt etter at du har lest teksten min, gå vekk fra tastaturet en stund før du kommenterer. 9. Det er ingen skam å snu! Dersom du kommenterer noe du angrer på, er det helt innenfor å slette, beklage eller omformulere. 10. Husk at ytringsfrihet gjelder alle, også oss unge. Selv om du er uenig, trenger du ikke bruke hersketeknikker eller trekke inn utseende, kjønn eller funksjonsevne. Hold deg til saken! Alltid. Vis mer

Vil bevisstgjøre

De ti ulike skribentene som har bidratt til prosjektet, representerer ulike deler av det politiske spekteret.

Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng sier at tiden var overmoden for en «Svar saklig-plakat».

– Vi vet at mange unge vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten fordi de er redde for hets i kommentarfeltene. Forhåpentlig vil disse budene føre til at flere unge tør å melde seg på i samfunnsdebatten, sier hun.

– Vil nettrollene endre oppførsel ved at man spør pent?

– Vi tror ikke at et slikt initiativ vil føre til endring over natten, men vi håper det vil føre til bevisstgjøring.

Fakta De ti budene er laget av: Arina Aamir (15): Nestleder i Aker Unge Høyre og leder for mangfold og inkluderingskomiteen i Ungdomsparlamentet. Ella Fyhn (16): Leder av Nordstrand AUF. Satte seksuell trakassering i skolegården på dagsordenen via et Si ;D-innlegg 2019. Marius Sjølyst (20): Student, som satte psykisk helse blant gutter på dagsordenen på Si ;D for ett år siden. Nikita Amber Abbas (19): Nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom. Under Pride i fjor markerte hun seg med en åpen tekst om å være skeiv, funksjonshemmet og muslim. Peter Håndlykken (21): Har engasjert seg på Si ;D om skeives rettigheter og om homofobi i Norge og verden. Rauand Ismail (21): Nestleder i Miljøpartiet De Grønne Oslo og bystyrerepresentant. Saskia Brennen (21): Student og engasjert i kvinnekamp og feminisme. Har også engasjert seg for kommentarfelt-tematikk på Si ;D tidligere. Silje Moen Knutsen (16): Elev på vgs. Skrev nylig et Si ;D-innlegg om hetsen unge får i kommentarfeltene når de forteller om hvordan de har det under koronaen. Simen Bondevik (20): Leder for Unge Sentrum, men tidligere KrFU-politiker. Stellan Hjerpset-Østlie (19): Medlem av Fremskrittspartiets Ungdom. Har også bakgrunn fra sentralstyret i Skeiv Ungdom. Vis mer

Sammen mot polarisering

Budene blir møtt med åpne armer av stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Hun skrev selv ofte i Si ;D som ungdom.

– Jeg har opplevd å bli tolket i verste mening eller satt i bås, enten det er på grunn av alder, kjønnet mitt eller fordommer mot familie. Det verste er når noen trekker intensjonene dine i tvil.

Tybring-Gjedde tror Si ;Ds ti bud for kommentarfelt ikke bare vil forebygge stygge kommentarer, men også hjelpe unge debattanter.

– De beskriver godt de vanligste hersketeknikkene. Det gjør det lettere å gjenkjenne og takle dem.

For Tybring-Gjedde er det viktig at debattanter på tvers av det politiske spekteret står opp mot hets og hersketeknikker.

– Vi må stå sammen mot nettrollene og dem som forsøker å polarisere, sier hun.

Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre) Foto: Dan P. Neegaard

Medieforsker: – Savner ett poeng

Også medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud trekker frem det tverrpolitiske utgangspunktet som en styrke ved «Svar saklig-plakaten».

– Det er viktig å ha noen felles prinsipper for dialog på tvers av politiske fløyer.

Hun sier hun applauderer budene, særlig det niende som sier at det er lov å endre mening og beklage om noe kom feil ut.

– Det bør man bli flinkere til i debatter, sier hun.

Thorbjørnsrud legger til at hun savner ett poeng i budene slik de står nå:

– De er kanskje for rettet mot dem som går hardt ut. Jeg savner en oppfordring til dem som føler de ikke tør å skrive noe i det hele tatt. Vi trenger de mer forsiktige stemmene for å få en mer balansert debattkultur.

En vennlig valgkamp

Det ønsker også Rauand Ismail når han nå går inn i ny valgkamp. Han er Oslo MDGs fjerdekandidat til årets stortingetsvalg. Ønsket er en høst med et vennlig debattklima.

– Vi er ikke et kaldt samfunn, så vi må slutte å få det til å virke sånn i kommentarfeltene.