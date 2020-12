De fleste kollegene hennes har hatt et vanskelig år. For skuespiller Sara Khorami har det gått motsatt vei.

På teater er hun allerede et kjent fjes. Neste år får Sara Khorami sitt gjennombrudd også på skjermen. Som barn visste hun ikke engang at det gikk an å bli skuespiller.

I 2021 kan Sara Khorami sees sammen med Odd Magnus Williamson i «Ingenting å le av». To ganger holdt filmen på å bli stoppet av pandemien. – Det er et mirakel at den ble noe av, sier Khorami. Signe Dons

Kaja Korsvold

28. des. 2020 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Hun vrenger av seg det svarte munnbindet og legger fuskepelsen på stolen ved siden av. Servitøren har fått bestilling på ertersuppe og kaffe, samt noen hyggelig ord på kjøpet. Khorami prøver å rydde i krøllene som er samlet i en hestehale på hodet.

Mange kunstnerkolleger har hatt et vanskelig år med jobbene som forsvant. For 33-åringen fra Bærum har 2020 vært et kjempeår. I juni fikk Khorami sin første pris: Gullruten for beste birolle i TV 2-serien Heksejakt.