Rettighetskampen om «Stairway To Heaven» avgjort for godt

Etter seks års runder i rettsvesenet kan Led Zeppelin puste lettet ut: Nå er rettighetskampen om Stairway To Heaven endelig avgjort.

Led Zeppelin-medlemmene Jimmy Page (venstre) og Robert Plant kan nå anse seg ferdig med striden om «Stairway To Heaven»-introen. AP / NTB

NTB

6. okt. 2020 06:15 Sist oppdatert nå nettopp

Amerikansk høyesterett offentliggjorde mandag en lang liste over saker den ikke vil behandle. Blant dem var saken mot den legendariske 70-tallsgruppen fra 2014. Den har gått flere runder i det amerikanske rettsvesenet. Det melder Variety.

Led Zeppelin vant i mars frem i ankedomstolen. Den opprettholdt avgjørelsen om at gruppen ikke hadde begått plagiat.

Saker er lagt frem av Michael Skidmore. Han forvalter boet etter Randy Wolfe. Wolfe var vokalist og låtskriver i bandet Spirit. Skidmore hevdet at de ikoniske åpningsriffene i «Stairway To Heaven» var tatt fra Spirits 1968-låt «Taurus». «Stairway To Heaven» ble skrevet av Robert Plant og Jimmy Page i 1971.

Skidmores siste mulighet var å fremme en begjæring om at USAs høyesterett skulle behandle saken. Nå er ballen lagt død.

Utfallet beskrives som en seier også for amerikansk musikkbransje. I årtier har bransjen møtt den såkalte «inverse ratio»-kjennelsen brukt særlig i California. Det innebærer at musikalsk likhet vektlegges mindre enn tilgangen til verket.

Skidmores advokater hevder på sin side at effekten av høyesteretts avgjørelse «er en gave til musikkindustrien, en katastrofe for uavhengige artister og markerer slutten for reell opphavsrettsbeskyttelse for musikalske verk».