100 intakte sarkofager funnet i gravkamre i Egypt

Egypt kunngjorde lørdag et arkeologisk funn bestående av over 100 intakte sarkofager fra flere gravkamre.

Mange av sarkofagene kommer fra Cleopatras tid rundt 30 år før Kristus. Nariman El-Mofty / AP / NTB

Nå nettopp

Sarkofagene ble funnet i tre gravkamre 12 meter under bakken i Saqqara, som ligger kun et par mil sørøst for Giza-pyramiden i Kairo.