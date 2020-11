Nå avlyser de julekonsertene. Mangler svar fra Raja.

«Julenatt» har allerede avlyst. Nå ber over 20 arrangører om at kultur- og likestillingsminister Abid Raja skal redde julekonsertene fra avlysning.

«Julenatt» har allerede avlyst. Nå frykter arrangører mange flere må gjøre det samme. Julia Marie Naglestad / NTB / Heiko Junge / NTB Morgan Norman / NTB

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

13. nov. 2020 18:16 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag mottok kulturminister Abid Raja et alvorstynget brev. Det var underskrevet av over 20 av landets største arrangører av julekonserter. De har planer om å spre juletoner i år også. Til tross for strenge smittevernregler.

På listen står blant andre Helene Bøksle, Ole Edvard Antonsen, Trine Rein, Adam Douglas og Atle Pettersen.