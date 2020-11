Teateranmeldelse: Et odde vennepar i fin kabaret

Bestevenner byr på episoder fra to liv og mange diktere og dramatikere.

Bjarte Hjelmeland og Henrik Mestad er bestevenner – i og utenfor teateret. Øyvind Ganesh Eknes

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Bestevenner Edderkoppen Scene Vis mer

Bjarte Hjelmeland og Henrik Mestad er bestevenner – i og utenfor teateret. De avslører seg som et odde vennepar i en kabaretforestilling som tar oss med både inn på scenen og ut i livet.

Mestad har det ukomfortabelt på scenen når han ikke er dypt inne i en rolle eller et dikt. Hjelmeland har det aller best når han kan boltre seg i roller uten å slippe taket i seg selv. Han har alltid et sideblikk ut på publikum, et som sier «Kom! Bli med!», og hans versjon av Jan Eggums «Ta meg med» får hjertet til å riste.