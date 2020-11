D.D.E får 6 millioner i koronastøtte. Åge Aleksandersen-konsert får ingenting.

Onsdag delte Kulturrådet ut nye koronamillioner til artister og arrangementer.

Mange kjente artister har søkt stimuleringsordningen for arrangementer. Men denne gangen er det ikke alle som får. Foto: Tomm W. Christiansen / Geir Olsen / NTB

11. nov. 2020 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

En konsert med Åge Aleksandersen har fått avslag på sin søknad om 750 000 kroner i koronastøtte. Samtidig får D.D.E seks millioner kroner til sin juleturné.

De har begge søkt stimuleringsordningen for arrangementer. Ordningen har fått mye oppmerksomhet etter at kjente artister som Wenche Myhre, Bjørn Eidsvåg og Kurt Nilsen har fått store tildelinger. I tillegg har mange mindre kjente aktører fått støtte.

Flere har ment at Nilsens tildeling på 13 millioner er urimelig stor. Han har svart med å peke på at støtten gjør det økonomisk mulig å gjennomføre konserter. Det fører til at mange leverandører og kulturarbeidere får betalt.

Det er satt av 500 millioner kroner til å stimulere til nye arrangementer før nyttår. Så langt er 85 millioner delt ut. Søknadene behandles forløpende av Kulturrådet. Onsdag har 32 nye aktører fått støtte. Samtidig har det kommet 24 avslag.

Derfor får Aleksandersen-konsert avslag

Det er Ungdomslaget Fønix som har søkt om støtte til konsert med Åge Aleksandersen. På scenen skulle også Gunnar Pedersen og Trondeheimsolistene. Men søknaden på 750.000 kroner ble altså avslått.

Begrunnelsen er at søknaden ikke tilfedstiller «krav om rapport, regnskap og oppbevaring av opplysninger». Den tilfedstiller heller ikke kravet om at tilskuddet ikke skal overstige differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter.

Komiker Tommy Steine har også fått avslag på sine søknader. Begrunnelsen er at søknadene faller utenfor ordningen. Han søkte om til sammen 300.000 kroner til forestillingen «Gi litt mer F*en».

«No e DDE Jul Igjen»

D.D.E har fått 6 millioner kroner til juleturnéen «No e D.D.E. Jul Igjen». Dette er en tradisjon som har foregått siden 1999, først og fremst i Trøndelag.

«Familieforestillingen viser D.D.E fra en litt annen side enn bandets rockereportoar, og har tradisjonelt samlet publikum i alle aldre og vært like godt besøkt i by som i bygd», skriver bandet i søknaden.

– Støtten er basert på de avtalene som er inngått, slik at alle som er med på å gjennomføre turneen får betalt, sier daglig leder i D. D. E, Eivind Berre.

Han forteller at D.D.E har stått uten inntekter siden i fjor og at støtten derfor er sårt tiltrengt.

– Vi trenger olje i maskineriet. Så denne ordningen treffer godt, avslutter han.

Aktøren som har fått mest støtte denne gangen, er musikalen West Side Story. Den skal settes opp på Chateau Neuf i Oslo. Produksjonsselskapt Taran får drøyt 10 millioner kroner.