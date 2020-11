Sier seg fornøyd med Den store kinodagen – fem norske filmer på topp

Men årets store kinohappening ble koronapåvirket.

Henrik Martin Dahlsbakkens nye film, «Gledelig jul», fikk premiere samtidig med at nye koronarestriksjoner ble innført. Nordisk Film Distribusjon

NTB

Nå nettopp

Tradisjonen tro ble første lørdag i november satt av til Den store kinodagen ved landets kinoer. Det ble en dag preget av koronapandemien: Flere kinoer var allerede stengt i forkant av Den store kinodagen og nye koronaanbefalinger la naturlig nok en demper på tilstrømmingen, melder Film & Kino.

– Til tross for alle begrensninger og restriksjoner er vi veldig fornøyde med et samlet besøk på over 76.000 på denne kinoenes festdag, uttaler administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.