Disneys nye film er en uimotståelig sjarmbombe

Disney + drager. Hva kan gå galt? Ikke så mye.

Én time siden

Vår vurdering:

Fakta Raya and the last dragon På kino og Disney+. Regi: Don Hall, Carlos López Estrad, Paul Briggs, John Ripa. Stemmer: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim. Fantasy. USA. Vis mer

Når jeg setter meg ned for å se en ny storproduksjon fra Disney, tar jeg frem mine strengeste kritikerbriller. Disney er et av verdens største underholdningskonsern som lenge har dominert populærkulturen i Vesten. Selskapet higer nå etter å ta en stor bit av det kinesiske og asiatiske markedet.

Det gikk så som så med Mulan, men kanskje de stiller sterkere med Raya and the last dragon. For selv om jeg virkelig prøver å være streng, så greier jeg ikke å være surmaget i lengden. Det er faktisk helt umulig i møte med en supersøt blå drage.