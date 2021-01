Internasjonal filmfestival i Tromsø blir heldigital: – Gjøres med tungt hjerte

Hele Tromsø internasjonale filmfestival blir heldigital, med unntak av en utekino på byens torg. Årsaken er smittesituasjonen den siste uken.

«Ninjababy», som er Yngvild Sve Flikkes nye film med Kristine Kujath Torp i hovedrollen, skal vises digitalt på Tromsø internasjonale filmfestival. Foto: Handout

NTB

– Vi har derfor, med svært tungt hjerte, tatt avgjørelsen, sier festivalsjef Lisa Hoen ifølge Nordlys.

Festivalledelsen meldte om beslutningen søndag. Festivalen arrangeres 18. til 24. januar. Det er den siste ukens innstramminger i nasjonale smittevernrestriksjoner som gjorde situasjonen vanskelig, ifølge Hoen.

Selv om smitten i Tromsø er lav og kommunen later til å ha kontroll, mener TIFF-ledelsen at situasjonen og tidsaspektet ble for utfordrende. De to første festivaldagene ville blitt utelukket, ut fra regjeringens anbefaling om å utsette alle arrangementer.

– Vi er midt i en pandemi, og liv og helse kommer først, sier Hoen.

Allerede hadde TIFF planlagt å vise 30 av rundt 90 filmer digitalt. Nå jobbes det mot å vise atskillig flere på denne måten, skriver avisen. Ikke alle filmene som står på programmet vil kunne vises, på grunn av digitale rettigheter.

Også bransjearrangementet Off Screen er flyttet til digitale plattformer, mens en konferanse er avlyst.