Bokanmeldelse: Utrolig morsomt om vanskelige fødsler

Oppkast og bekkenløsning er ille nok for gravide. Men de kan søke trøst i at andre har det verre.

Den er ikke pen i utgangspunktet. Etter at flekkhygiene har badet i gjørme, blir den ikke noe vakrere.

18.05.2023 08:00

Som regel er det sannsynligvis greit å være på hyttetur med en bokanmelder. Hun eller han sitter bare i en krok med godt leselys, uten å forstyrre noen.

Men det finnes unntak. Da jeg leste «40 uker», brøt jeg ut i spontan latter gang på gang. Og jeg fikk et sterkt behov for å lese høyt.