Bokanmeldelse: Generasjon prestasjon og stagnasjon

En stilsikker debut som også er en interessant anti-kunstnerroman.

Erling Simon (33) skriver som en heldig krysning av den unge Trude Marstein og den unge Karl Ove Knausgård.

06.05.2023 08:00

Vi har sett det utallige ganger, mange av oss har opplevd det selv: Hvordan det innenfor organiserte former for idrett og musikk finner sted en avskalling, et frafall når de unge blir mellom 17 og 19.

Folk som for eksempel har spilt fotball hele oppveksten – ja, levd for det – slutter brått og vil heller gjøre andre ting.