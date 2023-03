Ildfullt vennskap, glødende musikk

Som dramatikk er «Sporv og engel» bare et påskudd for en teaterkonsert med «best of» Dietrich og Piaf. Men ok, da.

Gjertrud Jynge og Ingeborg S. Raustøl tett sammen på scenen.

26.03.2023 10:02

Piaf er den franske «spurven», Dietrich er den tyske «blå engel» i Josef von Sternbergs film fra 1930. Det historiske bakteppet, som knapt nevnes her, er andre verdenskrig.

Marlene Dietrich, datter av en tysk offiser, velutdannet og Tysklands største filmstjerne, foraktet nazismen i den grad at hun reiste til Amerika, søkte om statsborgerskap og fikk det like før krigen brøt ut. Edith Piaf var ikke så nøye på det, men var fransk i sitt hjerte og sin sjel. Hun var født i fattigdom, vokste opp i et horehus og levde for sangen, kjærligheten og rusen.