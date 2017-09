Selvbiografien til blogger Anna Rasmussen er sørgelige greier.

Anna Rasmussen

Naken

Gyldendal forlag

Skrevet i samarbeid med Maiken Svendsen

Anna Rasmussen er en blogger som bor i en parallell virkelighet kalt «bloggosfæren». Det er et sted der bloggere bor, der de viser fram sine hobbyer og sine barn og sine måltider, - ja, rent ut alle sine sorger og gleder.

Det fine med bloggerne er at vi kan titte på dem, de VIL at vi skal titte på dem, og gudene vet at de bruker alle triksene de kan. Jo flere som titter, jo flere penger. Helt vanlig opplegg.

Blåøyd alenemor

Anna Rasmussen er den vi i Norge titter aller mest på. Da hun som skolelei fjortenåring ble mamma til Michelle og startet blogg, tok det av. Vi, folket, kunne ikke få nok av den blåøyde alenemoren.

Seks år senere er trebarnsmoren tilbake på det man kaller Bloggtoppen inne i Bloggosfæren, et sted det blåser mye, og hvis det ikke blåser finner Anna Rasmussen fram vindmaskinen så hun blir «fångad av en stormvind». Hun gjør alt for sitt publikum, det vil si de rundt 40 000 unike brukerne som ser på akkurat henne hver dag.

Men hvorfor bok? Fra kvinnen som sliter med rettskriving og annonserte at hun «ikke orker mer», og «jeg gir meg på topp» og la ned hele bloggen en uke før boklansering?

Hvem er egentlig Anna?

Anna gir oss svaret på side 1. «Det absolutt ingen vet, ikke engang jeg, er hvem Anna Rasmussen egentlig er».

Vi gir det et forsøk. For boken finnes, Anna Rasmussen finnes, og kanskje finnes den «egentlige» Anna Rasmussen også.

«Alt som har stått mellom linjene, står her nå svart på hvitt.» Vanligvis liker jo vi anmeldere at det står noe «mellom linjene» også, men i bloggosfæren er det nok litt annerledes.

Anna Rasmussen skriver for eksempel på bloggen at «Jeg har kjøpt stoff for første gang», og da handler innlegget om at hun syr seg en ny sengegavl. Innlegget «Jeg og Jan lå sammen flere år før vi ble et par» handler også om oppussing. Og i tråd med bloggosfærens logikk får vi i innlegget «Alle bildene fra mobilen» se Anna Rasmussen toppløs på alle fire, mens hun legger gulvteppe.

Sørgelige greier

Gyldendal Forlag

I boken Naken heter kapitlene ting som «Kul med gips», «Kampen mot abort» og «Støtte fra Jan». Her er det samsvar mellom titler og innhold, og skrivefeilene er nesten helt borte. Hun har skrevet «selvbiografien» med journalist Maiken Svendsen, som sikkert har hjulpet til med det. Men har hun fått form og struktur og dreisen på språket? Og hva får vi vite?

På enkleste, spinkleste og samtidig mest detaljerte og absurde vis forteller hun om oppveksten.

«Fra jeg var fire år har håret mitt blitt gradvis både lengre og mørkere for hvert år». Såpass. Vi får høre om familieliv med skilte foreldre, om ungdomsfyll, lekser og sex.

Setninger som «Jeg lå som regel med folk jeg kjente og var trygg på. Det kjentes ekte fordi det var nært og jeg følte at det betød noe for dem» er betegnende for både fortellerevnen og innholdet. Det er i det store og det hele ganske sørgelige greier. Den fjorten år gamle Anna blir gravid, og vil beholde barnet, selv om alle, også den fjorten år gamle gutten hun ble gravid med, råder henne til å ta abort.

«Styrken jeg fikk av å klare å stå imot abortpress og dra meg selv ut av depresjonen, har vært viktig senere i livet». Dette er det nærmeste vi kommer noe som man kan kalle den unge Annas kjerne. En usikker jente som gjør det dårlig på skolen og «vil bli sett». Som likevel klarer å ta et dramatisk valg og stå i konsekvensene. Hun skjerper seg, kommer seg gjennom skolen, og finner en ro og styrke i det å være viktig, ja, endog livsviktig, for en annen.

Språklig svakt

Gyldendal Forlag

Språklig er denne boken så svak at det av og til blir ufrivillig komisk. Som når hun føder sitt første barn. «Hodet og skuldrene mine ble lagt bak et forheng, og magen lå foran. Mamma satt på en stol ved siden av hodet mitt.».

Det er påtagelig hvor ung og umoden Anna Rasmussen fremstår, til tross for sin status og millioninntekt og dertil mulighet til å påvirke. Jeg blir rett og slett litt trist av å lese scener som denne: «Først da klokken nærmet seg midnatt, stelte jeg meg, tok på meg noen trange, ubehagelige, men fine klær og stilte meg opp med babyen. Mamma tok bilde, og jeg skrev på bloggen at nå var han endelig kommet. Lesertallene mine eksploderte, og jeg fikk endelig ro nok til å sovne.»

Korte glimt av selvinnsikt

I korte glimt ser vi en selvinnsikt, som likevel ikke har ført til endring, all den tid Anna fortsatt deler filmer av barna på Youtube og legger ut av bilder av dem på bloggen. Resten av boken er et sammensurium av menn, ubeskyttet sex, oppussing og brystoperasjon.

Jeg håper virkelig det venter et annet liv på Anna og familien hennes et sted utenfor Bloggosfæren. Luften der er nemlig veldig tynn og gjør rare ting med de som bor der.

«Jeg gikk helt inn i min egen verden, en verden fylt av ingenting.», skriver hun et sted i boken. At Anna Rasmussen behersker kunsten å lokke folk tilbake til bloggen sin er det ingen tvil om. Men hvis du er på jakt etter en bokgave til en ung jente vil jeg anbefale deg å velge noe helt annet.