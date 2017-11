Sverige: Foreleser må kvotere inn feministisk teori i undervisning om høyreorienterte tenkere

På Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Lund i Sverige har krav om kjønnskvotering skapt strid. Fakultetet har en tommelfingerregel om at minst 40 prosent av forfatterne på pensumlisten til alle emner skal være kvinner.

Kursledere kan avvike fra regelen, men det må godkjennes av styret ved hvert institutt.

Etter at førsteamanuensis Erik Ringmar i statsvitenskap ikke klarte å finne nok kvinner til et fag i politisk idéhistorie, har debatten rast. Faget han underviser i, handler om det moderne samfunnets kritikere fra den politiske høyre- og venstresiden på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, for eksempel fascistiske tenkere.

Problemet som oppsto var at det ikke finnes mange primærkilder skrevet av kvinner. «Kvinnene», skriver Ringmar på bloggen sin, «særlig de som uttrykte seg skriftlig på den tiden, var progressive og liberale.»

– Likestilling er bra, men slike tiltak blir problematiske når alle begynner å ha meninger om hva emneansvarlige skal ha på pensumlistene, sier Ringmar.

– Hemmer min akademiske frihet

Etter å ha lett litt rundt endte Ringmar opp med 15 prosent kvinnelige forfattere på pensumlisten sin.

– Studentrepresentantene syntes vi skulle putte inn Judith Butler (filosof og kjønnsforsker, journ.anm.) på pensum, men det kan man jo ikke gjøre når emnet jeg underviser i ikke har noe med henne å gjøre, sier han.

Ringmar kaller det en katastrofe for undervisningen og en trussel mot universitetet.

– Jeg føler en slik retningslinje hemmer min akademiske frihet. Studentene og styret vil jeg skal forelese om noe som ikke har noe med kurset mitt å gjøre, og gjør jeg ikke det, så gjør jeg en kjempefeil. Det er helt absurd, sier han.

Klager fra studentene

Etter at Ringmar begynte å undervise i faget i oktober, har det allerede kommet inn flere klager fra studenter som mener han ikke forholder seg til den oppgitte kursplanen. Pernilla West, studentrepresentant i instituttstyret og gruppeleder for Feministisk Initiativ i Lunds kommunestyre, har uttalt til den svenske avisen Sydsvenskan at pensumlisten er for dårlig.

Nettavisen til den høyreorienterte tenketanken Timbro skriver på sin side at kurslitteratur ikke bør kjønnskvoteres, og at universitetet, med sin kjønnskvotering i pensumlister, «sender et signal om at forfatterens kjønn er viktigere for Universitetet i Lund enn innholdet i pensumbøkene».

Ivar Arpi, lederskribent i Svenska Dagbladet, gir sin fulle støtte til Ringmar i samme avis.

– Den akademiske interessen skal ha forrang. Om det er irrelevant for emnet, så er det også uinteressant hva slags kjønn pensumforfatterne har, sier Arpi til Aftenposten.

Den svenske regjeringen bestemte for rundt ti år siden at alle svenske universiteter skal gjøre det de kan for å oppfordre til likestilling og undervise i flere samfunnsgruppers perspektiv.

– Risikoen i dette er at man bruker universitetene som et verktøy for å oppnå det man oppfatter som sosial rettferdighet, istedenfor at man gir universitetene frihet til å søke sannheten, sier Arpi.

Basert på en misforståelse

Jakob Gustavsson, studieleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Lund, mener debatten har gått for langt.

– Veldig mange av vårt institutts litteraturlister har ikke 40 prosent kvinner på pensum, og blir godkjent av styret likevel. I dette tilfellet er problemet at Erik Ringmar ikke sa ifra om at han endret emnet til bare å omhandle det moderne samfunnets kritikere fra høyresiden, sier Gustavsson.

– Erik ville ta bort fem kvinnelige forfattere fra pensum, som han selv har valgt tidligere, men styret sa han kunne ta bort fire og beholde Judith Butler. Dette på bakgrunn av at vi ikke ble informert om endringen i emnet, sier han.

En kollegial beslutning

Etter ti år er dette første gang at retningslinjen om 40 prosent kvinnelige pensumforfattere er blitt oppfattet som kontroversiell, mener Gustavsson.

– Det er velbelagt i forskningen at vitenskapelige artikler av kvinner får mindre oppmerksomhet, også når man kontrollerer for kvalitetskravet. Det bør man som underviser reflektere rundt når man setter opp en pensumliste, sier han.

– Står målet om 40 prosent i konflikt med tanken om akademisk frihet?

– Instituttets likestillingsplan er besluttet av styret, som er en kollegial organisasjon. Det innebærer at planen er stemt frem av Eriks kolleger. I ti år har de aller fleste vært enige om at dette er riktig, sier Gustavsson.

– Ingen våger si fra

Erik Ringmar mener at kjønnskvotering på pensum bør opphøre, men tror ikke debatten vil få konsekvenser for hvordan Universitetet i Lund forholder seg til saken.

– Akademikere er seige folk. Vi er avhengig av penger fra staten. Ingen vil jo egentlig undervise, alle vil forske og dra på konferanser. Men ingen våger å si ifra om at dette er feil. Det er bare jeg som ikke kan holde kjeft, sier han.