68-åringen Ozzy Osbourne har siden 70-tallet herjet scener verden rundt som frontfigur i legendariske Black Sabbath, et pionérband som i høy grad har vært med på å forme sjangeren heavy metal. Deres første fire album har dannet skole for nye generasjoner av hardrockmusikere, men i fjor la bandet ut på sin avskjedsturné.

Ozzy, også kalt «Gudfaren av heavy metal», har også hatt stor suksess med sin solokarrière med tilsammen over 100 millioner solgte album på verdensbasis.

Den kommende avskjedsturneen til den Rock & Roll Hall of Fame-medlemmet og Grammy-vinnende sangeren og låtskriveren vil bli en feiring av hans mer enn fem tiår som både soloartist og frontfigur i Black Sabbath. Verdensturneen forventes å vare til 2020.

Ikke helt slutt?

Hva som skjer etterpå, vil ikke den vordende rockepensjonisten helt svare på:

– Folk spør meg om når jeg skal trekke meg tilbake, sier Ozzy i en pressemelding.

– Dette er min siste verdensturné, men jeg kan ikke se bort fra at jeg kan komme til å gjøre en opptreden her og der.

Så får vi håpe at helsa holder hele veien verden rundt.

Fakta: Tons of Rock Metal- og hardrockfestival på Fredriksten festning i Halden Foregår 20.–22. juni på Fredriksten Festning i Halden. Arrangert første gang i 2014, har etablert seg som en ledende festival for hardrock og heavy metal i Norge. Publikumskapasitet er ca. 10 000 pr. dag. Feirer femårsjubileum i 2018. Band som har spilt tidligere år: Sepultura, TNT, Opeth, Testament, Twisted Sister, Venom, Mayhem, Seigmen, Alice Cooper, Megadeth, Europe og Black Sabbath.

Balazs Mohai / TT / NTB scanpix

– Drømmebooking

– Da Tons of Rock skulle markere sitt femårsjubileum sommeren 2018, var det et navn som sto aller øverst på ønskelisten til festivalledelsen. Onsdag 20. juni går drømmer i oppfyllelse for flere generasjoner Ozzy-fans, når den ikoniske sangeren inntar festningen med sitt Ozzy-univers og møter fansen på Fredriksten Festning i Halden sier bookingsjef Jarle Kvåle i Tons of Rock.

Ozzy har med seg sin gitaristmakker gjennom mange år Zakk Wylde, bassist Blasko, trommeslager Tommy og tangentspiller Adam Wakeman.

«Intimkonsert»

– Dette er svære saker. Han kunne valgt å sette opp en stor arenakonsert, men velger å komme tilbake til oss på Fredriksten festning. Samme sted der Black Sabbath tok en magisk avskjed med Norge for 10 000 personer for et utsolgt Tons of Rock i 2016. Vi har hatt gåsehud siden vi fikk bekreftelsen, sier Jarle Kvåle.

Turnéstart er lagt til Mexico i 2018 før den fortsetter til Sør Amerika. Deretter seks uker i Europa som headliner for solokonserter og festivaler. 20. juni står Norge, Halden og Tons of Rock for tur.