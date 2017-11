Venstre tar nok en gang kulturkampen med regjeringen

Siden Høyre/Frp-regjeringen tok over i 2013, har samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) hvert år sikret mer penger til kultur enn det regjeringen i utgangspunktet har foreslått.

– De siste fire årene har vi fått mye gjennomslag på kulturfeltet. Det er et område vi prioriterer tungt i forhandlingene om budsjettet. Vi opplever ikke sterk motstand fra regjeringspartiene, men engasjementet deres kunne vært høyere, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Vil øke utenlandsstøtten

I midten av oktober la kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) frem et kulturbudsjett for 2018 på totalt 13,9 milliarder. Det aller meste av støtten til kultur videreføres neste år, men Venstre er ikke fornøyd.

I sitt alternative statsbudsjett, som legges frem fredag, plusser partiet på over 250 millioner kroner til Kulturdepartementet sammenlignet med forslaget fra regjeringen.

Regjeringen foreslo blant annet at summen som Utenriksdepartementet bruker på kulturutveksling og norsk kultureksport reduseres fra nesten 50 millioner til drøyt 25 millioner kroner. Venstre ønsker isteden å styrke ordningen med 6 millioner kroner.

I tillegg ønsker partiet blant annet:

Økning i kunstnerstipender for å fullføre lønnsreformen (13,5 millioner kroner).

Satsing på scenekunst og det frie feltet (9,3 millioner kroner).

Nasjonalt løft for folke- og skolebibliotekene (50 millioner kroner).

Stoppe regjeringens forslag til kutt i pressestøtten (25 millioner kroner).

75 millioner kroner til opptrapping av momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Innføre nullmoms på kjøp av e-bøker.

I tillegg foreslår partiet flere reverseringer av kutt og endringer i momssystemet som kommer kultur og medier til gode.

Felles kamp med KrF

Også Kristelig Folkeparti (KrF) har tatt kampen for kulturkronene i Stortinget de siste årene.

I sitt alternative kulturbudsjett for 2018 satser KrF først og fremst på å styrke frivilligheten, kunstnerstipendene og «det frie feltet» (prosjektbaserte kulturinstitusjoner uten fast tilholdssted). Partiet vil også øke mediestøtten.

– I hele forrige periode var vi i god dialog med Venstre for å få gjennomslag på kulturfeltet. Vi har hatt mange felles initiativer, ikke minst når det gjelder kunstnerøkonomien, sier kulturpolitisk talsperson Geir Bekkevold i KrF.

Kulturlivet ønsket regjeringsskifte: De tapte sin rødgrønne kulturkamp

Håper på mer samarbeid

Siden 2013 har Venstre sammen med KrF samarbeidet med regjeringspartiene om statsbudsjettet. Etter høstens valg trakk KrF seg fra samarbeidet. Venstre vurderer fortsatt om de skal gå inn i regjering med Høyre og FrP.

– Jeg håper vi kan fortsette den gode dialogen med Venstre, uavhengig av om de går inn i regjering eller ikke. Vi har mange felles interesser når det gjelder kultur, sier Bekkevold.

Helleland: – Vi deler engasjementet

Aftenposten har bedt Kulturdepartementet svare på i hvilken grad de opplever at Venstre har påvirket regjeringens kulturpolitikk de siste fire årene.

Via sin kommunikasjonsavdeling skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) følgende i en e-post:

– Venstre, KrF, Frp og Høyre har samarbeidet om fire budsjettforlik. Sammen gjør vi fire partiene budsjettene våre bedre. Jeg er glad for at vi på kulturfeltet har igangsatt nye, omfattende satsinger, og at vi deler engasjement for sakene, skriver Helleland.