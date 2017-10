Halloween er tiden for grøss og gru. Enten du kler deg ut som spøkelse og håper ingen synes det er kulturelt upassende, går trick or treat eller setter deg i sofakroken klar for gode filmgrøss.

Her er 10 filmer Aftenpostens filmanmelder anbefaler for en grøssende god kveld. Noen gamle klassikere, noen nye grøss, noen nifse og noen blodige.

Eksorsisten (1973)

Regi: William Friedkin

William Friedkin Med: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair

Det er noen ordentlig ekle scener i Eksorsisten, men det er ikke grunnen til at filmen er like skremmende i dag som da den kom. Det er få filmer som har en så gjennomsyret følelse av krypende uhygge. Ondskapen ligger alltid på lur, og den vinner alltid.

It Follows (2014)

Another World Entertainment

Regi: David Robert Mitchell

David Robert Mitchell Med: Maika Monroe, Jake Weary, Olivia Luccardi, Keir Gilchrist

Nifs og skummel. Drømmende og poetisk. Filmen unngår klassiske skrekkfilm-klisjeer. Det som gjør filmen så god, er at den bygger opp en nesten overnaturlig og atmosfærisk stemning. Uhyggen er der alltid, men den er subtil, og det gjør den enda skumlere.

Filmen er tilgjengelig på Netflix

Alien (1979)

FILMWEB

Regi: Ridley Scott

Ridley Scott Med: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

I verdensrommet kan ingen høre deg skrike, sto det på filmplakaten. Og skrike av ren skrekk gjør du første gang du ser denne grøssende science fiction-filmen. Nye og skremmende, fremmede livsformer våkner opp, og Ripley (Sigourney Weaver) må kjempe hardt for å overleve.

Motorsagmassakren (1974)

Another World Entertainment

Regi: Tobe Hooper

Tobe Hooper Med: Marilyn Burns, Edwin Neal, Allen Danziger

Omdiskutert, sensurert og misforstått. Den ble totalforbudt i mange land – deriblant Norge. Filmen spiller på vår grunnleggende frykt for ting som er utenfor vår kontroll. Hooper plasserer sine karakterer i en ekstremt sårbar, voldelig, uforutsigbar og skremmende situasjon. Den snikende uhyggen og galskapen som lurer i mørket, er det som gjør filmen om de fem ungdommene som strander i Texas så effektiv.

The Shining (1980)

Regi: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Med: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Dette er en av de bedre filmatiseringene av en roman av Stephen King. Et øde hotell, en liten gutt som ser syner, en far som klikker, overnaturlig mystikk og ordentlig, skumle spøkelser. Elegant, godt fortalt, spennende og nifs.

The Babadook (2014)

Another World Entertainment

Regi: Jennifer Kent

Jennifer Kent Med: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall

Liker du skrekkfilmer fulle av blod og gørr, er ikke dette noe for deg. Få ting er så skummelt som små barn i et skrekkfilmscenario. Da er det bare å være ekstra oppmerksom på at det er mystiske ting på gang. Kent legger opp til en grøsser med besatte barn, men den er mer original enn som så. Det som utvikler seg, er et grøssende psykologisk spill mellom mor og sønn.

The Ring (1998)

IMDB

Regi: Hideo Nakata

Hideo Nakata Med: Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Yûko Takeuchi

Fremmed, annerledes og mystisk. Regissør Hideo Nakata startet nærmest en ny skrekkfilmbølge fra Japan med Ringu-filmene. Filmene hans fokuserer like mye på de psykologiske aspektene som på bråkete skremselseffekter. Det er vel så effektivt.

Suspiria (1977)

IMDB

Regi: Dario Argento

Dario Argento Med: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci

Dette er ikke en film for deg med svake nerver. Italienske Dario Argento er den mest visuelle historiefortelleren innen skrekkfilmen. Bruken av farger, arkitektur, referanser litteratur, malerkunst, skulptur og musikk gir filmene en dybde skrekkfilmen sjelden innehar. Tilsammen gir dette filmene hans en drømmende og marerittaktig kvalitet. Og den er rå, brutal og blodig. En nyinnspilling er på vei med Chloë Grace Moretz og Tilda Swinton, men se originalen først.

I am the pretty thing that lives in the house (2016)

Netflix

Regi: Oz Perkins

Oz Perkins Med: Ruth Wilson, Paula Prentiss, Lucy Boynto, Bob Balaban

Gotisk grøsser som fremstår mer som et filmdikt inspirert av Lord Byron enn en klassisk skrekkfilm. Her er det ingen blodige effekter, men regissøren vektlegger stemning og noe så originalt som hvordan det føles å være et spøkelse. Opptakten er en standard spøkelseshistorie, men utformingen og bildene er ren poesi. Selvsagt begynner mystiske ting å skje. Selv om filmen ikke spiller på enkle bø-effekter, er det ikke en film du setter deg ned og ser alene en mørk kveld.

Filmen er tilgjengelig på Netflix

Halloween (1978)

IMDB

Regi: John Carpenter

John Carpenter Med: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran

Og selvfølgelig må vi ha med originalen bak halloween-skrekken. Lee Curtis er inkarnasjonen av the final girl, og Michael Myers står klar til å svinge kniven nok en gang.