– Vår generasjon ser mye porno, og det kan nok gi falske forestillinger om hva sex er, men jeg er ikke med på at vi blir så påvirket, sier Hannah Mileman (22) fra Lambertseter.

– Påvirkningen tror jeg i så fall handler mer om kroppsbilde enn om selve sexen, sier venninnen Nora Dåsnes (21) fra Kjelsås.

Aftenposten treffer dem på Deichmanske bibliotek i Oslo fredag morgen for å snakke om porno, overgrep og unges syn på sex. Dét er temaene i romanen Pornomania, skrevet av politimann Eirik Husby Sæther.

Forfatteren har jobbet syv år i politiet og er i dag deltidsansatt i krimvakten i Oslo.

– Derfra ser jeg stadig flere overgrepssaker som er inspirert av porno. I en typisk sak forklarer en jente i slutten av tenårene at en gutt har vært veldig røff med henne. At hun har sagt nei, oppfatter han bare som et spill, sier Sæther.

– Gjør som i pornofilmer

Gutten kan ha lugget, spanket og kvalt jenta, uten at hun har greid å stoppe ham.

– Jentene forklarer overgrepene som «tatt rett ut av en pornofilm». Vi hadde ikke sånne saker da jeg startet i politiet 2009. Mange gutter som går på videregående tror det er helt vanlig at jenter har en voldtektsfantasi, sier Sæther.

Han sier slike hendelser skjer i alle slags ungdomsmiljøer over hele byen, men kjenner ikke til forskning eller statistikk som støtter antagelsen.

Hovedpersonen Mattis i Pornomania er tenåring i Oslo på 00-tallet. Som 14-åring gjennomfører han en voldtekt som et resultat av at han «bare gjør det han har sett i pornofilm». Derfra følger et liv i med barnevern, rus, vold og mye porno.

Fakta: Norsk ungdom på pornotoppen En EU-undersøkelse fra 2011 viser at norske barn (9–16 år) så klart mest porno i Europa. I Europa hadde i snitt 14 prosent av barna sett porno på nett. I Norge var tallet 34 prosent. I Medietilsynets undersøkelse Barn og medier fra i fjor svarer to av tre unge (9–16 år) at de aldri besøker sexsider på nett. Betydelig flere gutter (58 prosent) enn jenter (11 prosent) i starten av tenårene har besøkt sexsider. Bruken øker med alder for begge kjønn. 73 prosent av guttene på 16 år svarer at de har besøkt pornosider.

Sexolog: – Fører ikke til flere overgrep

Psykiatrisk sykepleier og sexolog Anders Røyneberg ved Sex og samfunn sier deres erfaring er at flere unge melder fra om uønskede seksuelle hendelser og overgrep i dag.

– Vi vet ikke om antall overgrep har økt, men vi opplever at dagens unge er flinkere enn før til å snakke om dette. Det er ikke sikkert at sakene som når politiet er representative for norsk ungdom, sier Røyneberg.

På samme måte som med actionfilmer greier de fleste å skille mellom fantasi og virkelighet, mener han. Samtidig sier Røyneberg at porno påvirker unges syn på seksualitet også på negative måter.

– Porno skaper ofte et urealistisk syn på sex. Det kan føre til prestasjonsangst og dårligere selvbilde, men jeg ville vært veldig forsiktig med å si at lovlig porno fører til flere overgrep. Da er vi mer bekymret for deling av nakenbilder, sier Røyneberg.

– Porno er sjelden et problem

Ifølge John Nikolaisen, som er spesialist i klinisk sexologi, er det allerede sårbare mennesker som lar seg påvirke av porno.

– Akkurat som at noen blir påvirket av voldelige spill, så kan porno ha en effekt på enkelte. Vi vet at unge som mangler kunnskap og gode relasjoner fra oppveksten, lettere aksepterer porno som en riktig forestilling av verden. Jeg møter folk med mange ulike seksuelle problemer. Porno er sjelden et viktig tema, sier Nikolaisen.

Han mener det er viktig at unge lærer seg å snakke om hva man faktisk liker og ikke liker.

– Er man usikker, er det lett å la seg påvirke til å gjøre ting man ikke vil. Man må ikke ha analsex, og man må ikke bli sprutet med sæd i ansiktet. Det formidles i for liten grad at porno er fantasi. Det kan være spennende, men det er ikke realistisk, sier Nikolaisen.

– Gutter burde snakke om pornobruken

Forfatter Eirik Husby Sæthers råd til ungdommen er å tenke over hva de faktisk ser på, og hvor mye tid de bruker på det.

– Effekten av pornoen er litt tabu i dag. Når det gjelder selve voldtektene, så tenker jeg noen ganger at hadde de bare snakket sammen på forhånd, så hadde ikke dette skjedd. Guttene vet rett og slett ikke at de gjør noe galt, sier Sæther, som skulle ønske ungdom var mer oppmerksomme på farene med porno.

– Det store temaet blant gutter da jeg var tenåring, var hvor lenge man kunne holde ut i sengen. I dag burde tenåringsgutter snakke om hva pornoen gjør med sexlivet deres, sier Sæther.

– Ingen god introduksjon til sex

Nora Dåsnes og Hannah Mileman deler ikke Sæthers inntrykk av at pornoinspirerte voldtekter er noe som forekommer i særlig grad.

– Jeg tror unge er mer bevisste enn før. Det er ikke lenger så mye skam knyttet til voldtekt. Det er lettere å anmelde. Selv om det helt sikkert finnes en del usunne miljøer der dette skjer, sier Dåsnes.

Hun tror det kan være problematisk at barns første møte med sex ikke lenger er i form av et Playboy-blad på rommet til storebror, men på nett der alt er tilgjengelig. Mileman husker at elevene i seksualundervisningen i 6. klasse stilte spørsmål om alt fra analsex til deep throat.

– Porno er ikke en god introduksjon til sex, sier hun.