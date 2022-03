Kansellering og frykt for hets: Ny rapport beskriver truslene mot ytringsfrihet i akademia

Ytringsrommet i norsk akademia preges av selvsensur, konkluderer Anine Kierulf. Hun har ledet Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet.

– Disse utfordringene gjør at forskerne sensurerer seg selv, sier utvalgsleder Anine Kierulf.

8 minutter siden

– Noen mener at kanselleringskultur er et kjempestort problem og finnes overalt. Andre benekter at det i det hele tatt finnes. Et sted imellom finnes sannheten.

Det sier Anine Kierulf. Hun er jurist og har ledet Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Utvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i fjor sommer. Oppgaven var å vurdere om ytringsfriheten i akademia er truet.