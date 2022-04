Mesterlig Mozart

En grundig og kjærlig undersøkelse av et kunstnersinn i brytningstid.

Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber Orchestra er aktuelle med del to av sitt omfattende Mozart-prosjekt.

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

Nå nettopp

Klassisk musikk kan noen ganger føles som en uoverkommelig masse. Alle -ismene, sjangrene, komponistene er nok til å sende svetten silende hos både nysgjerrige nybegynnere og erfarne lyttere.

Når superpianist Leif Ove Andsnes zoomer inn på Wolfgang Amadeus Mozart, mer spesifikt på to ekstra kreative år i komponistens karriere, 1785 og 1786, kan det se ut som et grep for de hyperspesialiserte. For dem som allerede kjenner resten av Mozarts oeuvre og hører hvordan disse årene skiller seg ut. Men det kan også fungere som portåpner.

