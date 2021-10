NRK Supers klimaserie trues med anmeldelse

Hele 36 ganger er NRKs klima-serie rettet mot barn klaget til Kringkastingsrådet, skriver Kampanje. En seer har truet med å anmelde serien.

NTB

19. okt. 2021 13:49 Sist oppdatert nå nettopp

1. oktober hadde serien «Ikke gjør dette mot klimaet» premiere. Ifølge NRK er målet å forklare sammenhengen mellom små ting vi gjør i hverdagen, og det globale klimaet.

En av klagerne skriver ifølge Kampanje at han kommer til å anmelde serien hvis den vises slik den ble presentert på Dagsrevyen 30. september.

– Dette er direkte angrep på barns psykiske helse og kommer derfor inn under kategorien «kriminelle handlinger som med hensikt påfører barn psykisk vold», skriver klageren videre.

I serien får man blant annet se hvordan det går når store kampesteiner slippes mot en campingvogn. I en annen episode må en av programlederne bade i bæsj. Temaet er: Hvorfor kan flyreiser føre til mer kloakk i badevannet vårt?

En av klagerne skriver at NRK burde skamme seg, og at hans to barn aldri vil få lov til å se på NRK igjen så lenge han og ektefellen har ansvaret for barnas oppvekst.