Samtidsdans i albumformat

Perfume Genius følger opp popsuksessen med et utfordrende verk.

Perfume Genius (t.h.) utforsker ideer mellom musikk og dans.

To år har gått siden Michael Hadreas, bedre kjent som Perfume Genius, kom med sitt forrige album. «Set my heart on fire immediately» var et velsmidd stykke popmusikk som endte høyt på mange årsbestelister. Blant annet toppet det her i Aftenposten.

Når Hadreas nå er tilbake med sitt sjette album, går den førti år gamle artisten i en ganske annen retning. «Ugly season» oppsto som musikk til koreograf Kate Wallichs dansestykke «The sun still burns here». Resultatet er et eksperimentelt album hvor Perfume Genius virkelig dykker ned i musikken.