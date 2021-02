Hun mener vi må ta sats i digitaliseringen: – Vi har vært modige før

Det er naturlig at vi tenker mer på korona enn digitalisering nå. Men med riktig data kunne en algoritme løst problemene med vaksinefordeling, mener Silvija Seres.

Mye er sagt om hva som skal være den nye oljen i Norge. Silvia Seres er blant dem som mener det er data. Foto: Dan P. Neegaard

– Jeg er forundret over det bitte lille landet vårt, at vi er så høyt på lister over demokrati, lykke, likestilling og så videre. Vi har vært modige før, bevisste på hva vi har og utnyttet det. Men jeg tror vi har sluttet å trene den muskelen, sier Silvija Seres.

Seres er aktuell med boken Staten og dataen. Hun skriver om den teknologiske utviklingen som går lynraskt, og hvordan staten Norge skal holde følge.