Droppet av Oktober – starter November

Brageprisnominerte Per Marius Weidner-Olsen starter November forlag etter at Forlaget Oktober sa takk for seg.

Forfatter Per Marius Weidner-Olsen ble droppet av Forlaget Oktober – men går nå sin egen vei. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tar kontroll over debutboken selv: Forfatter Per Marius Weidner-Olsen fotografert i sitt hjem utenfor Tønsberg. Debutromanen «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» er nominert til årets Bragepris. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Per Marius Weidner-Olsen er dermed klar med relanseringen av «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen» – på eget forlag. I ryggen har han det uavhengige selskapet BoldBooks, som tilbyr forfattere hjelp til å finne alternative måter å gi ut bøker på.

– Når Oktober ikke ønsker å gi ut boken lenger, tar jeg kontrollen selv og gir den ut på eget forlag, sier forfatteren – som roser prosessen han har hatt med Bold Books.

– Nå gleder jeg meg til å se boken i salg igjen, med nytt omslag og nytt forlagsnavn, legger han til.

Weidner-Olsen fortalte ikke Oktober at han er tidligere straffedømt da han fikk en bokavtale. Da dette ble kjent, brøt forlaget med forfatteren og sluttet også både å markedsføre og trykke opp romanen.

Forlaget har uttalt til NRK at boken har en overlappende tematikk med dommen – noe som gjør at romanen kan leses i et annet lys.

«Boka handler ikke om de forhold som dommen mot ham omfatter – en dom han har sonet ferdig», heter det imidlertid i pressemeldingen fra BoldBooks.

Når NTB kontakter Forlaget Oktober for en kommentar om forfatterens nye forlag, skriver de følgende:

«Vi ønsker ham lykke til videre».