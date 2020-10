Omfattende hærverk på museer i Berlin

Det er begått hærverk mot en rekke kunstverk og antikviteter på Berlins berømte museumsøy, gjennom en serie tilsynelatende planlagte angrep.

Politibiler foran Pergamonmuseet på Berlins kjente museumsøy. Mange spørsmål dukker opp etter at en rekke kunstgjenstander ble vandalisert. Foto: FABRIZIO BENSCH / X90145

NTB

19 minutter siden

Flere museer i Berlin er rammet av angrepet. Foto: Halvard Alvik / NTB

Angrepene skjedde på årsdagen for tysk gjenforening 3. oktober, men politiet bekreftet hendelsen først onsdag. Om lag 70 museumsgjenstander er blitt sprayet med en oljeaktig væske. Flere av museene i komplekset er blitt rammet.

Museumsøya er en av Berlins mest populære attraksjoner og har status som verdensarv. Egyptiske sarkofager, steinskulpturer og kunst fra 1800-tallet er blant gjenstandene som er blitt sprayet, og væsken har etterlatt seg svært synlige merker.

Ber om hjelp fra publikum

Personer som hadde inngangsbillett til museet 3. oktober er blitt kontaktet av politiet for å be om hjelp med etterforskningen. Det er foreløpig uklart om datoen for angrepet er symbolsk.

De siste årene er flere museer i Tyskland blitt rammet av innbrudd og hærverk, men avisa Die Zeit kaller angrepet et av de mest omfattende angrepene mot kunst og antikviteter i tysk etterkrigshistorie.

Medier i Tyskland spekulerer i at det kan dreie seg om et angrep fra konspirasjonsteoretikere fra ytre høyre, noe politiet foreløpig ikke ønsker verken å bekrefte eller avkrefte.

Konspirasjonsteoretiker har rast mot museene

Die Zeit og kringkasteren Deutschlandfunk skriver at aktivisten Attila Hildmann, som har agert mot den tyske regjeringens koronatiltak, spredde usannsynlige konspirasjonsteorier om Museumsøya i august og september.

Blant annet har han rettet oppmerksomhet mot Pergamonmuseet.

Pergamonalteret, som er et alter til den greske guden Zevs, har han kalt «satans trone». Hildmann mener museet har vært sentrum for «en global satanistisk og koronakriminell scene der man ofrer mennesker på natten og misbruker barn.»

Konspirasjonsteoriene gjenspeiler den internasjonale QAnon-bevegelsen.