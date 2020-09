Nytt album: Skyhøyt toppnivå hos Odd Nordstoga

Poprockvisesangeren treffer oss med sterke enkeltlåter.

Nå nettopp

Spelemannen Odd Nordstoga (47) satte et musikalsk karrierehøydepunkt med sitt forrige album Kløyvd i 2018. Selv omtalte han det som «et mislykket popalbum». I stedet ble det et flott dobbeltalbum som rommet mye mellom folkemusikk, vàr visesang og energisk rock. Alt bygd på sterke melodier og tekster om livet det utfordrende.

Nye Fatig Ferdamann har ikke like mange låter. Ikke like mange sterke låter heller. Men de beste her er så gode at jeg lytter igjen og igjen.