Dagens quiz mandag 22. februar 2021

Hva er det egentlige navnet på Beatles-albumet som kalles The White Album?



Foto: TT NYHETSBYRÅN

1. Hva slags dyr er en mandrill?

2. Hva kalles et kunstverk der vannfarger males på en fuktig murvegg?

3. Hvilken programserie på TV gjorde Eli Rygg landskjent på 1980-tallet?

4. Hvilke to giganter i europeisk luftfart slo seg sammen i 2004?

5. Hvilket europeisk land fikk ny grunnlov i 1958, etter en politisk krise?

6. Hva står forkortelsen pin i pin-kode for?

7. I hvilket tiår kom verdens første minibank?

8. Hvilken kjemibetegnelse på s brukes om forbindelser som består av ioner?

9. Hvilken stor forskningsinstitusjon ledes av Geir Axelsen?

Svar:

1. En primat (ape).

2. Freske eller freskomaleri.

3. Portveien 2.

4. Air France og KLM.

5. Frankrike.

6. Personal Identification Number.

7. 1960-årene (1967).

8. Salter.

9. Statistisk sentralbyrå.

10. The Beatles.