Mellomlederens bortgang er blitt spådd i årevis. Er de modne for museum i 2021?

Under korona er det tusenvis av mellomledere som sitter og lurer på hvordan de skal lede bedre digitalt, skriver Anita Krohn Traaseth. Foto: Åge Peterson

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

13. feb. 2021 09:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Med korona og hjemmekontor har debatten blusset opp igjen: Trenger vi egentlig mellomledere? Kan vi ikke bare lede oss selv, alle sammen?

Mellomlederen hører hjemme på museum – lenge leve selvlederen. Det skrev hodejeger Trine Larsen i en artikkel i Dagens Næringsliv i januar. Hun fikk raskt svar på tiltale av Monica Rydland, forsker ved NHH. Rydland mener at vi er avhengige av dyktige mellomledere for å sikre omstillingsevne. At fremtidens arbeidsliv innebærer å utvikle dem til å ta rollen som kompetente endringsagenter, ikke plassere dem i et museum.