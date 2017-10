Bare Elvis var større. Fats Domino er død.

Dominos datter sa til TV-stasjonen WWL at musikeren var omgitt av familien sin da han sovnet inn.

På 1950-tallet spilte Domino en svært viktig musikkhistorisk rolle, da han var med på å utvikle en ny musikksjanger – rock.

Fra gjennombruddet med «Ain’t That a Shame» i 1955 og ut 1950-tallet solgte platene hans i millionopplag i USA. Kommersielt sett var han den største rockestjernen etter Elvis.

Fanget hele verden

Radio og musikkindustri var segregert i USA på 1950-tallet, men Fats Domino klart å sprenge seg ut til et stort hvitt publikum med hitlåter som «Blue Monday», «I’m Walking», «My Blue Heaven» og – ikke minst – «Blueberry Hill». Han foredlet rytmene fra New Orleans slik at de fanget hele verden.

«They call me the fat man ’cause I weigh two hundrer pounds». Slik åpnet 21 år gamle Antoine Dominique «Fats» Domino Jr. sin første single i 1949. Som om ikke det var tydelig nok, kunne du høre på musikken at mannen var feit. Platen ble den første 78-platen (såkalte «steinkaker» som var forgjenger for vinyl) som soglte over én million eksemplarer.

Rullende rytme, smittende smil

Noen mener rock ’n’ roll-historien begynner akkurat der. Han tilførte blueslåtene en rullende rytme og sang dem med et smittende smil.

Det neste tiåret laget han musikk som var lat, sløy, bumsete, med en uimotståelig rytme som han trillet bekymringsløse pianotoner over, mens Herbert Handestys tenorsaksofon dyttet på bakfra. Fats selv sang tilbakelent med en vennlig og halvmelankolsk stemme. Han kunne slå over i falsettsang i noe som lignet en imitert munnspillsolo.

Et tyvetall av singlene til Fats Domino solgte over en million eksemplarer. Da regnskapet for 1950-tallet ble gjort opp, hadde bare Elvis Presley solgt flere plater.

Inspirerte Beatles og Stones

Fats Dominos kommersielle stjerne dalte utover 1960-tallet, men han fortsatte å utgi plater og spille konserter i tiår etter tiår. Etter 1980 sluttet han å spille inn ny musikk.

Fats Domino var en av heltene til band som The Beatles og The Rolling Stones. Hans betydning kan enkelt oppsummeres i at både Paul McCartney og John Lennon i sine solokarrièrer spilte inn en versjon av «Ain’t That a Shame».

Fats Domino ble født i New Orleans i 1928 og var ved nær å omkomme i flom da orkanen Katarina traff byen i 2005. Han bodde der hele livet.

I løpet av livet solgte han 65 millioner plater, ifølge New York Daily News. Han ble tildelt utmerkelsen National Medal of Arts av USAs daværende president Bill Clinton i 1998.