Ekstraordinært styremøte i NHST etter Gunnar Bjørkavågs uttalelser om IQ-test og padletur

DN.no melder onsdag at det blir ekstraordinært styremøte i NHST Media Group torsdag ettermiddag for å diskutere uttalelsen Gunnar Bjørkavåg ga fredag, hvor han inviterte VGs politiske redaktør Hanne Skartveit til «IQ-test og padletur».

Invitasjonen kom i kjølvannet av at Skartveit anklaget mediebransjen for å være drevet av en «gutta boys»-kultur. Bjørkavåg beklaget senere uttalelsen i Medier24 og en rekke medier, og prøve å forklare den som et uttrykk for konkurranseinstinkt.

Menge reagerte på uttalelsene fra konsernsjefen, blant dem NHSTs styreleder Anette Olsen.

Nå melder Dagens Næringsliv altså at det torsdag skal være et ekstraordinært styremøte i konsernet for å diskutere nettopp denne uttalelsen.

Styreleder Olsen har ikke besvart DNs henvendelser.

NHST eier blant annet nettopp Dagens Næringsliv, samt flere internasjonale publikasjoner, Morgenbladet, Fiskeribladet og Mynewsdesk.