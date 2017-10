Amina Bile, Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz

Skamløs

Gyldendal

Denne høsten har jeg lest om skam og skamløshet i forskjellige former, blant annet Olaug Nilssens brutalt blottleggende og vakre Tung tids tale, om å leve med en sønn med autisme, og den sterke Anne Bitsch-boken Går du nå, er du ikke lenger min datter, om å vokse opp med en mor som var bipolar og alkoholiker.

Skammen bor mange steder i samfunnet vårt, men kanskje aller mest hviler den på skuldrene og hijabene til unge jenter med innvandrerbakgrunn. Disse kvinnene er blitt brukt som symboler i valgkamper og har vært behandlet som umælende gjenstander i politiske spill, i kampsonene til både feminister og rasister.

Men de tre forfatterne – som allerede er profilerte og har fått Fritt Ords honnør – har for lenge siden stadfestet at de er tenkende og levende mennesker. Nå vil de bli hørt.

Sosial kontroll og kvinneidentitet

Det er ingen tvil om at denne boken er 2017-versjonen av feministboken Fittstim, men med en ekstra vri. Én ting er å kjempe frem en fri kvinneidentitet og seksualitet som blir tatt på alvor, det er vanskelig nok. Når du samtidig skal forholde deg til et spetakkel av systematisert og religiøst begrunnet mannssjåvinisme som kontrollerer hver millimeter av hud du viser frem, jomfruhinne og hår og det hele, hva du tenker, hvordan du sitter, hvordan du går – hva gjør du da?

Jeg tror det er umulig for meg å forestille meg hvordan det er å vokse opp i et krysspress som det disse jentene beskriver i boken Skamløs. I sin egen familie er de ofte sett på som «for norske». I det norske samfunnet for øvrig blir de behandlet som undertrykte representanter for en innvandrerkultur.

Ett eller annet sted midt imellom ligger det en identitet og venter på dem, men frem dit er det en skittstorm av forakt og vold, et kor av korrigerende stemmer og bekymrede og uforstående foreldre og slektninger.

Ett eller annet sted bortenfor rasisme og sexisme, undervurdering og skam vil tre modige og reflekterte unge jentene finne seg selv, sin egen identitet og seksualitet, uten merkelapper. Fram dit er det forståelig nok langt.

Lettlest kamp

Boka er lettlest, inndelt i korte kapitler som består av samtaler mellom de tre forfatterne eller historier fortalt av eller til dem. Bildet som stiger frem er av unge kvinner som blir sviktet både av sine egne familier, men også av det norske samfunnet.

Her kan vi lese historiene om kroppene deres, som blir korrigert og ignorert, om svømmeundervisning og seksualundervisning, om jomfruhinner og hijaber.

Etter å ha lest må man spørre seg: Hvorfor er seksualundervisningen i norske skoler så dårlig – er det ikke av helt avgjørende betydning at særlig disse unge kvinnene får makten over sin egen seksualitet og kropp? Hvorfor er ikke svømmeundervisningen bedre? Er det meningen at unge muslimer skal gå ut av skolen og risikere å drukne fordi unnvikende lærere lar dem slippe svømmeundervisning, eller lar dem delta i undervisningen fullt påkledd i heldekkende, posete klær?

Hjerteskjærende historier

Det er hjerteskjærende å lese historien om kvinnen som får seg kjæreste i hemmelighet, men som, når det blir slutt, ender med å leve i frykt for at den rasende mannen skal fortelle alle hva hun har gjort seksuelt, og uten mulighet til å betro seg til sin egen familie – fordi skammen og æren kommer før hensynet til henne. Enda verre å lese om voldtekter som forblir fortiet av samme grunn.

Man skulle tro at det lå mye velbegrunnet sinne bak en sånn bok. Men Amina Bile, Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz har levert et reflektert, klokt og sympatisk dokument over en til nå skjult del av det norske samfunnet, og over sin egen kamp for skamløshet.

Jeg håper denne boken er smittsom. Jeg håper skamfriheten sprer seg, og at det kommer flere bøker, med flere perspektiver fra denne delen av Norge. Alle burde lese denne boken, enten for å bli inspirert til å kjempe sin egen kamp, eller for å forstå andres.