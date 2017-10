Skal undersøke sextrakassering i norsk mediebransje

I Sverige har kampanjen #metoo ført til interne og eksterne etterforskninger av ansatte i TV4, SVT og Aftonbladet. I en kommentar har også Aftenposten-redaktør Sarah Sørheim fortalt om sin opplevelse av seksuell trakassering fra en norsk medieleder.

Nå skal Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kartlegge hvor utbredt seksuell trakassering er i norsk mediebransje, skriver nettstedet Kampanje.

I Sverige avdekket en tilsvarende undersøkelse at hver tredje kvinnelige lederskribent, kronikkforfatter, sjefredaktør og kommentator vurderer å slutte med journalistikken som følge av trakasseringen de utsettes for i jobben.

– Jeg liker å tro at tilstanden er bedre her, og at vi er kommet lenger med likestillingen, sier MBL-leder Randi S. Øgrey til Kampanje.

Styrelederen i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle, sier til NRK at han tror miljøet er «for gjennomsiktig» til at det som er avdekket i mediebransjen i Sverige og USA, kunne skjedd her i landet.