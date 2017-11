Konsernsjefens «gutta boys»-kommentar vekker sterke reaksjoner: – Pinlig og flaut

– Det er en pinlig og flau kommentar, og den gjør at man lurer på om man skal være litt flau for å jobbe i NHST, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.

I et intervju i Dagens Næringsliv (DN) langer VGs politiske redaktør Hanne Skartveit fredag ut mot både VGs eierkonsern Schibsted og en «gutta boys»-kultur i mediebransjen.

Avisen intervjuer også konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST Media Group, som blant annet eier DN og Morgenbladet. Han har ingen kvinner i sin ledergruppe, som består av syv menn.

Bjørkavåg er ikke enig med Skartveit i at det nødvendigvis blir en «gutta boys»-kultur med mange mannlige ledere på toppen i et selskap.

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer, skriver Bjørkavåg i en e-post til DN.

– Sender et dårlig signal

Han skriver også at hver leder er valgt ut etter en omfattende prosess, der man har forsøkt å velge den beste «blant utmerkede kandidater».

Bjørkavågs uttalelse vekker oppsikt i sosiale medier fredag. Grinde i DN sier til Aftenposten at hun tror Bjørkavåg tar feil.

– Hanne Skartveit har i utgangspunktet rett i at en ledelse som består av ett kjønn står i fare for å utvikle en gubbekultur med negative effekter. Svaret hans tyder på at han ikke tar problemstillingen på alvor. Det sender et dårlig signal nedover i hele organisasjonen. En toppsjefs uttalelser har stor tyngde, sier Grinde.

Fredag går også politisk redaktør Kjetil Alstadheim i DN hardt ut mot Bjørkavåg i en kommentar.

Mona Pedersen/DN

– Var kanskje litt høy på meg selv

Bjørkavåg legger seg flat når Aftenposten ringer ham fredag formiddag.

– Jeg svarte som sant var når det gjelder kjønnsfordelingen i konsernledelsen. Det er et faktum som jeg står for. Når det gjelder utfordringen til Skartveit, så ble det helt feil. Jeg skulle heller ha invitert henne på scones og te og hørt på hennes meninger, sier Bjørkavåg.

– Hvorfor sa du det du sa?

– Jeg kom rett fra et svært vellykket møte og var kanskje litt høy på meg selv. Jeg er veldig konkurranseglad og kan finne på å svare sånt. Men det spiller ingen rolle, for dette ble helt feil. Det er bare tåpelig.

Bjørkavåg sier han forstår at Eva Grinde og andre reagerer.

– Ikke representativt

– Gjøres det nok for å få kvinner opp og frem i konsernet?

– Vi driver internasjonal virksomhet og gjør mange ting når det gjelder mangfold, herunder også likestilling. Jeg har et styre som består av halvparten kvinner. Blant mellomlederne er det mange kvinner. Vi gjør så godt vi kan. Om det er godt nok, vet jeg ikke, sier Bjørkavåg.

Grinde mener Bjørkavågs holdninger ikke er representative for NHST og DN.

– Det er åpenbart at NHST og DN ikke gjør nok når det gjelder kvinner og ledelse. På stort sett alle andre nivåer i organisasjonen blir dette sett på som et reelt problem. Jeg er redd for at slike uttalelser kan ha en uheldig effekt på rekrutteringen. Hvorfor skal flinke damer ville jobbe her? Det kan virke demotiverende, sier Grinde.

Har fått reaksjoner etter julebord

I sosiale medier fredag sirkulerer det bilder av Bjørkavåg sammen med lettkledde damer. Bildene er fra DNs julebord i januar i år, da tema for kvelden var Bond. I den forbindelse var de lettkledde damene leid inn.

Bjørkavåg sier han har fått reaksjoner på temaet for julebordet.

Privat

– Ja, en del opplevde det som feil. De lettkledde jentene var der for lenge. De skulle være med på en entré, og det var relevant nok. Etter det hadde de ingen naturlig rolle på et julebord, sier han.

Bjørkavåg sier han ikke har fått reaksjoner på at han har lagt ut bilder av seg selv sammen med damene fra julebordet på Facebook.

– Blir det flere slike julebord i NHST og DN?

– Jeg har ingen planer om det. Det var et temajulebord, og vi har også hatt helt andre julebord. Meg bekjent har det aldri før vært lettkledde jenter på julebordet, sier Bjørkavåg.