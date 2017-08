1 2 3 4 5 6 Jaktsesong

Agnieszka Holland er kanskje mest kjent for sine nyanserte skildringer av fortidens traumer i det gamle Øst-Europa, enten det har berørt fortrengningen av Holocaust eller kommunistperiodens undertrykkelse.

Ved siden av hennes mentor Andrzej Wajda, har hun vært en inngang for filminteresserte nordmenn til en dypere forståelse av hva som skjer i Polen.

Denne filmen vil ikke nødvendigvis gjøre oss noe klokere, men den skraper utvilsomt borti noe betent i den konfliktfylte polske samtiden.

Jeg vet ikke om det er erfaringen fra House of Cards som har fått regissøren til å mikse dette sjansespillet av en sjanger-cocktail, men her tar hun seg friheter som aldri før, i noe som ligner en økologisk-feministisk krimthriller med satiriske innslag.

«Jaktsesong» fikk en av juryens ærespriser under Berlinalen.

Dyrene slår tilbake

Vi befinner oss midt i Hollands tidligere domene, i grensetraktene mellom Polen og Tsjekkia (hun har bodd begge steder), der den pensjonerte ingeniøren Janina forsøker å leve i pakt med naturen.

Men hun er omgitt av en hardbarka jegerkultur som daglig utfordrer hennes lille paradis.

Det lokale politiet ignorerer hennes klager, selv når hundene hennes forsvinner på mystisk vis. Men det er bare starten på en rekke uforklarlige hendelser som ryster småstedet. For snart myrdes medlemmer av det lokale jegerlaget, én etter én, og fra hvert eneste åsted er det spor etter dyrepoter.

Janina mener det kan være et hevntokt som dyrene selv har startet. Det er slike fantasier som gjør at hun oppfattes som gal, men ikke gal nok til å stå bak mordene.

Holland lar det forbli et åpent spørsmål om Janina er tilregnelig. Agnieszka Mandat-Grabka (som hadde en liten rolle i den norske tv-serien Kampen for tilværelsen) spiller henne som en gåte, i ene øyeblikket klartenkt og empatisk, i det neste manisk og selvsentrert. Hun er som en omskiftelig naturkraft vi aldri vet helt hvor vi har, og bare en skuespiller av Mandat-Grabkas format kan tilføre en så paradoksal skikkelse troverdighet.

Demonisering eller satire?

Holland legger ikke skjul på at dette også er en kommentar til den «galskapen» som har rammet dagens Polen. «Det eneste vi polakker har til felles er soppsanking», sier en av rollefigurene. «Men vi holder skjult for hverandre hvor det er best å plukke».

Jeg oppfatter filmens tone ofte som satirisk, men ikke alle vil være enig i det. Portrettet av jegerkulturen er ikke nødvendigvis demoniserende (selv om det kan diskuteres om det ikke er nettopp det Holland oppnår), men like ofte slik Janina i sin feberhete forestillingsverden opplever den.

Holland kombinerer mange ulike sjangre, og iblant snubler hun i dem.

Det minst overbevisende med plottet er Janinas hjelpere i landsbyen – en ung mann og kvinne som til slutt får hverandre. Det er noe gutte- eller jentebok-aktig ved deres roller, og kanskje er de et etterslep fra romanen av Olga Tokarcuk der Janina visstnok var en slags Miss Marple-figur.

De unge er kanskje ment å gi oss håp, de er den nye generasjonen, men fungerer altfor ofte kun som krykker for å få plottet til å gå opp.

Anmeldt av Kjetil Lismoen