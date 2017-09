Carl Frode Tiller:

Begynnelser

Roman, Aschehoug

Begynnelser av Carl Frode Tiller har alt: En fascinerende komposisjon, svart humor, rørende øyeblikk, psykologisk dybdeboring, poetiske kvaliteter.

Begynnelser er også politisk aktuell, med miljøsaken som et bærende motiv. Hittil har norske forfattere i liten grad skrevet om klimaet, kanskje fordi resultatet så lett kan minne om en aksjon i stedet for skjønnlitteratur. Foreningen for klimaengasjerte forfattere ble faktisk nedlagt i fjor.

Intelligent økolitteratur

Carl Frode Tiller finner imidlertid en særdeles intelligent måte å gjøre det på: Begynnelser er en sivilisasjonskritisk roman som fortløpende peker på utrydningstruede arter og vekker leserens engasjement for disse. Boken er full av planter, insekter og fugler med fantastiske navn. Nebbmunn, lys andeigle, sørlig tinderublom. Naturmotivet åpner for en hittil ubrukt prosalyrisk skrivestil hos denne forfatteren.

Samtidig legges økointeressen til en mann som er ridd av destruktive krefter. Hovedpersonen Terje er en foraktfull miljøverner. Helt siden barndommen har han vært intenst opptatt av naturen. Denne guttungen identifiserer seg med alt fra vortebitere til gauper. Naturen er en magisk verden han søker tilflukt i når kaoset råder der hjemme.

Som voksen er Terje ansatt som klimakonsulent hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Idealisten blir en byråkrat som ser naturødeleggelser overalt.

Ibsen i kulissene

I norsk litteratur er presten Brand selve prototypen på dette tvetydige sinnelaget. Ibsens skuespill fra 1866 skildrer hvordan den religiøse fanatikeren mister troen på menneskene og livet.

Det virker som om Ibsen lusker rundt i kulissene i Begynnelser og inspirerer Tiller til å lage et unikt portrett av en destruktiv idealist anno 2017. Miljøsaken, med alle dens religiøse undertoner og vakre objekter, viser seg å være et perfekt utgangspunkt. Det er jo menneskene dårskap en mann som Terje opplever å kjempe imot.

Jeg finner spor etter Ibsen også i opprullingen av hovedpersonens brokete livshistorie. Carl Frode Tiller har allerede skrevet en teaterversjon av Begynnelser, og der får den alkoholiserte og depressive moren en sentral plass.

Tiller mer enn antyder en spøkelsesaktig, genetisk komponent i Terjes personlighet. Stykket ble spilt på Trøndelag teater i 2016 og under Heddadagene i Oslo i juni i år.

Omvendt handlingsforløp

Romanen har en høyinteressant komposisjon. Hele handlingsforløpet er snudd på hode. Det finnes en god del bøker og ikke minst filmer med baklengs forløp, men sjelden har jeg opplevd det like spenningsskapende som her.

Første kapittel begynner med at hovedpersonen dør etter å ha styrt bilen sin inn i et vogntog. Han virker ikke egentlig dypt fortvilet eller syk, snarere er Terje i et galgenhumoristisk humør:

«Eg såg plutseleg ironien i at eg satt her og var vemodig fordi ein plante var i ferd med å forsvinne på grunn av klimaendringene, samtidig som eg kjørte rundt omkring utan mål og meining.»

Terjes fortellerstemme er gjennomgående holdt i en slik selvkritisk, misfornøyd tone. Det står et gufs av ham. Ikke desto mindre kan han være tørrvittig og underholdende, for eksempel i scenen der han er på full fart mot vogntoget:

«Dei gongane eg hadde fantasert om å gjere det slutt, hadde eg sett for meg ei høgtideleg, nærmast rituell handling som involverte avskjedsbrev, dress og ein stad som betydde mykje for meg, og det siste eg tenkte før panikken plutseleg kom veltande og eg prøvde å svinge unna, var at eg burde ha gjort litt meir ut av det.»

Nydelig kjærlighetsforhold

Handlingen beveger seg bakover i tid med ujevne opphold. Det kan være tre dager mellom to kapitler – eller fjorten år. Siste kapittel er lagt til midten av 70-tallet. Da er Terje syv år.

Underveis gjør forfatteren mange overraskende valg. Som leser forventer man en nedadgående spiral når livsløpet ender tragisk. Men denne romanen viser snarere at livet kan romme nye begynnelser også for den som er arvelig belastet.

For en gangs skyld skildrer Tiller dessuten et nydelig kjærlighetsforhold. Ganske uventet viser det seg at Terje er et elskende menneske. Han elskes også tilbake av det som er bokens heltinne.

Sammen med alle andre roter han seg inn i den typen aggressive replikkvekslinger som forfatteren er så kjent for. Tillers gamle beundrere får fremdeles sitt.

Gåtefullt og nervepirrende

Som forfatter er Carl Frode Tiller en utpreget konstruktør. Han skaper scener, bygger dramatiske kurver, legger ut ledetråder, bruker smarte symboler.

Slik blir Begynnelser både gåtefull og nervepirrende. Ved avsluttet lesing hadde jeg umiddelbart lyst til å begynne på nytt for å oppleve hvordan hele denne historien vil forandre seg lest i «riktig» rekkefølge. Og for å få et gjensyn med alle de underlige artene som er i ferd med å forsvinne fra jordens overflate.