Stein Mehren peker ut over sin egen tid

Stein Mehren er død, 82 år gammel.

I hans tilfelle må det regnes som en høy alder og et langt liv. For Stein Mehren var merket av sykdom helt fra barndommen, med den første alvorlige sykehusinnleggelsen før skolealder. De senere årene har han vært rammet av Parkinsons sykdom.

Det blir ofte stille rundt en forfatter som lever, men ikke publiserer. Jeg tror likevel at Stein Mehren vil bli stående som en av de fremste poetene i sin generasjon. Særlig tror jeg kjærlighetsdiktene kan få en renessanse. Mehren skapte rike og originale bilder med rom for både smerte og lykkefølelse. Han kunne skildre mennesket som ruinhaug og mysterium – samtidig.

Det finnes en mengde nedbrutte og ødelagte figurer i hans forfatterskap, men aldri er de helt ribbet for den verdigheten hans visjonære menneskesyn rommet.

Nei til offentligheten

Stein Mehren ble født i Oslo i 1935. Hans biografi er lite kjent. Mehren takket nei til de fleste forespørsler om intervju, og begrunnelsen var alltid den samme: Personen er identisk med dikteren, og derfor kan man like gjerne lese diktene som å intervjue personen. Den som står «bak» verket er den samme som viser seg i verket.

I 2004 publiserte han imidlertid en selvbiografisk skisse i antologien «Som du holder mitt hjerte i din ømhet». Og når Mehren selv letter på sløret, viser det seg at hans liv er fullt av både dramatikk og kuriositeter. «Jeg mistet min far to og et halvt år gammel, han hengte seg hjemme alene med meg, ble brakt til sykehus og døde,» forteller han like ut. Han gir også glimt fra morens interessante omgangskrets. Den lille guttungen kunne spionere på folk som Johan Borgen, Arne Skouen, Gunnar Larsen og Rolf Stenersen – fra under sofaen.

Brakdebut

Stein Mehren debuterte i 1960 med diktsamlingen Gjennom stillheten en natt, og ble umiddelbart oppfattet som et genuint talent. I 1963 fikk han Kritikerprisen for sin fjerde samling, Mot en verden av lys. Som offentlig intellektuell var han i sterk opposisjon til den fremvoksende marxismen i kulturlivet. Han argumenterte for at mennesket hadde «en indre myte», en hellig kvalitet som ulike politiske motestrømninger ikke respekterte.

Den første fasen av forfatterskap fremstår i ettertid som en ekstraordinær suksesshistorie for en ung, norsk lyriker. Stein Mehren opplevde det ikke slik, forteller han i den selvbiografiske skissen fra 2004.

Allerede i startfasen utvikler han en selvforståelse som utstøtt og kontroversiell: «Jeg ble angrepet fra høyre og venstre og hadde ikke motargumentene klare.» Når den aldrende poeten oppsummerer sitt arbeid, ser han motstand, latterliggjøring og marginalisering over alt. Det er bare så vidt han kommenterer all den anerkjennelse og beundring som også er blitt ham til del, fra både fagfolk og dedikerte lesere.

Opplevelsen av å være misforstått og underkjent er det mange kunstnere som deler. Mehrens versjon er likevel tankevekkende. For de siste tyve årene av forfatterskapet er unektelig preget av et trist paradoks: Forfatteren hadde allerede fått en posisjon i norsk litteraturhistorie, men nye utgivelser fra hans hånd ble i offentligheten registrert med distansert respekt snarere enn ekte engasjement. Og det til tross for at også siste fase av forfatterskapet inneholder tekster av ypperlig kvalitet.

Kjærligheten som katastrofe

Som kjærlighetsdikter kunne Stein Mehren skildre både den sterkeste samhørighet og de mørkeste kriser. Det romantiske, harmoniske diktet «Jeg holder ditt hode» (1963) er hans mest kjente tekst. Det er slike lykketreff som gir lyriske forfatterskap et langt liv. Jeg blir like sterk berørt av hans katastrofetekster. I disse diktene fastholder han erotikken som menneskets viktigste kilde til personlighetsutvikling – til vår «indre myte», men betoner kjærlighetens potensial for ødeleggelse og maktkamp.

Utvider sonen

Mange store kunstnere som finner en unik form, fortsetter med å repetere den. Man gjenkjenner umiddelbart et dikt av Stein Mehren, men denne forfatteren utvidet stadig perspektivet. Utover på 1990-tallet vokste det frem nye motiver i diktningen, knyttet til aldring, erindring – og konkrete begivenheter i samtiden. På ettårsdagen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001 publiserte han en samling som kan leses som en direkte kommentar til den nye verdenssituasjonen.

Stein Mehren holdt en vedvarende avstand til hovedstrømmene i norsk kulturliv. Derfor har forfatterskapet kan hende en slitestyrke som peker ut over vår tid. Paradoksalt nok kan forfatterens død skape en fornyet interesse for hans liv og utkantposisjon, kanskje også for hans eminente diktekunst.