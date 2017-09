Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum har refset bruken av anonyme kommentatorer. I dag slipper han selv til en anonym spaltist.

Aftenposten i samarbeid med medier24.no. Les mer om samarbeidet her.

Fra sommeren 2015 til omtrent denne tid i fjor var det jevnlig skarp debatt om den anonyme bloggeren «Doremus Schafer», som blant annet var fast spaltist hos Journalisten, Dagbladet og Manifest.

En av de skarpeste kritikerne var Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum, som også jevnlig ble kritisert av Schafer.

Derfor skapte det noe oppmerksomhet – fra blant andre «Doremus» selv på Twitter – at Nettavisen fredag formiddag fronter en anonym «gjesteblogg» som en av toppsakene på Nettavisen.no.

Kommentaren tar for seg Jonas Gahr Støres valgkamp, og sammenligner hans mulige skjebne med Hillary Clinton.

Og forfatteren er altså helt anonym, «på grunn av sin stilling», heter det nederst i saken.

– Kan ikke fronte saken offentlig

– Jeg har aldri sagt at det ikke kan tenkes situasjoner hvor man kan være anonym. Det har skjedd mange ganger opp gjennom tidene at vi har hatt anonyme kilder, sier Gunnar Stavrum til Medier24.

Til sammenligningen med debatten om Doremus, sier redaktøren:

– Doremus driver en anonym hakking på enkeltpersoner, hvor jeg oppfatter at han til nå ikke har lagt på bordet en legitim grunn til at han skal få være anonym.

Når det gjelder dagens anonyme blogg på Nettavisen, mener Stavrum at analysen er det viktige – ikke hvem avsenderen er. For øvrig samme argumentasjon som Doremus og hans forsvarere har brukt.

– Du kaller det en analyse, men det er også ganske skarpe karakteristikker og kritikk mot enkeltpersoner – noe som man sjelden får ytre anonymt?

– Ja, det er en analyse av Ap-lederen. I kraft av sin stilling sitter han på et betydelig materiale, men har samtidig en funksjon som gjør at han ikke kan fronte sakene offentlig. Og jeg står for redaktørbeslutningen om å publisere dette.

I bloggen skriver «anonym» blant annet:

Jonas Gahr Støre har samme problem. Han er og blir en elitistisk kapitalist. Det var nesten smertefullt å se Gahr Støres resymé under statsministerduellen på NRK. Elitepreget skinner klart og tydelig gjennom alle valg Jonas har tatt i sitt voksne liv.

– En nøytral person

Stavrum peker på hvordan man iblant intervjuer politikere eller andre anonymt, for å beskrive uro i partiene. Han sier videre at man kunne intervjuet vedkommende om analysen, men at han i stedet skrev det som en kommentar

– Men du sier at han ikke kan fronte saken på grunn av sin stilling. Er det da slik at det er presseetisk betenkelig å la vedkommende komme med kritikken, og at anonymiteten er en «vei rundt»?

– Nei, det er ikke en inhabil person, eller noe som er presseetisk problematisk. Det er en nøytral person som står bak analysen, men som har innsikt i kraft av hvor han jobber og som ikke kan delta i debatten under fullt navn.

– Da snakker vi om noen som jobber i et parti, et meningsmålingsbyrå, eller lignende?

– Det blir vanskelig å gå nærmere inn på. Da nærmer vi oss en kildejakt, sier Stavrum.

Første gang han brukes av Nettavisen

Samtidig forstår han at spørsmålene stilles:

– Jeg skjønner at det er pedagogisk vanskelig å forklare forskjellen på dette og for eksempel Doremus. Men dette er noe helt annet enn en person som hele tiden sitter og hakker på enkeltpersoner.

– Har dagens «anonym» blogget tidligere som anonym forfatter på Nettavisen?

– Nei. Og det er veldig unntaksvis at vi gjør dette, men det har skjedd. Normalen er selvsagt at man signerer med fullt navn, sier Stavrum.

PS: Akkurat i dag er statsminister Erna Solberg såkalt «gjesteredaktør» for Nettavisen, men Gunnar Stavrum er for ordens skyld fortsatt formelt ansvarlig redaktør. Han understreker også at Solberg ikke hadde noe med beslutningen om dagens anonyme gjesteblogg å gjøre.

