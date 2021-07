Foto: Eric Gaillard, Reuters/NTB Pandemien preger filmfestivalen i Cannes. Regissør Rahul Jain velger å være forsiktig. Andre, som Mary Finn og Marion Cotillard, slipper seg løs og omfavner hverandre på den røde løperen. Kultur Film Umulig å skille stjernene fra filmfotografen eller tolken. Paparazziene er gretne i Cannes.

Hva skjer med verdens største filmfestival når den skal gjennomføres under en pandemi? Kjetil Lismoen rapporterer fra «maskeballet» på den røde løperen i Cannes.

Kjetil Lismoen

12 minutter siden

Den franske paparazzien var oppbrakt. Han hektet av seg kameraet og slo ut med noen altfor store ermer i den krøllete smokingen. «Hva er poenget med stjerner på rød løper om ingen gjenkjenner dem!»

Han hadde fått nok av maskeraden. Det startet med at noen av skuespillerne på åpningsfilmen Annette ikke hadde tatt av seg masken før det nesten var for sent.

