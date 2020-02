Dagbladet klages inn for PFU etter anmeldelse av MGP-låt

27-årige Kevin Boine nådde ikke opp med låten «Stem på mæ» i den nordnorske delfinalen i Melodi Grand Prix lørdag kveld, noe hans manager Fredrik Nordby ikke har noe problem med å akseptere. Det han syns er helt uakseptabelt, og mange med ham, er slakten som ble Boine til del i Dagbladets anmeldelse på nett, der låten fikk terningkast 1.

Det ble blant annet skrevet følgende: «Kevins kofte kan du få billig, dette bidraget er en simpel etno/elektro-pop som mest minner om en russelåt tuftet på harry-joik. Høres ut som en genfeil, og burde vel vært fjernet tidlig i svangerskapsforløpet».

– Det er lov å være kritisk, men han har gått langt over streken, og dette skal vi melde inn til PFU. Vi er spente på hvordan de skal forsvare det, sier Nordby til NRK.

Han fikk vite om anmeldelsen via sosiale medier, der mange andre også har reagert kraftig på formuleringen. Dagbladet har i ettertid fjernet deler av anmeldelsen, noe fungerende avdelingsleder for Dagbladet kultur, Knut-Eirik Lindblad, forklarer slik overfor NRK: «Det var en formulering som ga et feilaktig inntrykk av hva anmelderen egentlig mente. Våre kloke lesere gjorde oss oppmerksomme på at formuleringen kunne misoppfattes. Vi valgte derfor å fjerne den».

Nordby sier de ikke har hørt noe fra Dagbladet.

– De sier ikke unnskyld og gjør ikke noe som helst, de prøver å skjule det de skriver, sier han.

Liza Vassilieva gikk for øvrig videre fra delfinalen til den nasjonale MGP-finalen neste lørdag, med låten «I am gay».