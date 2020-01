Som 20-åring fikk Anja Catrine Venås diagnosen Cyklotymi, en psykisk lidelse kjennetegnet av vedvarende stemningssvingninger over mange år. I stedet for å fortelle venner og bekjente om lidelsen, skrev hun om diagnosen i et blogginnlegg.

Responsen var enorm. Det tikket inn kommentarer og meldinger fra folk som kjente seg igjen. «Takk for at du setter ord på ting jeg har kjent på», skrev de.