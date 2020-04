Én deltok, én takket nei, og én vil la fellesskapet betale. Tre kunsttopper valgte helt ulikt da de ble invitert til Tangen-seminaret.

Det har ikke vært kjent tidligere at Henie Onstad-direktør Tone Hansen deltok på Nicolai Tangens USA-seminar. Karin Hindsbo vurderte at seminaret ikke var relevant for Nasjonalmuseet, og takket nei.