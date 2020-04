Hør Bendik Hofseth live her straks

«Bendik Hofseth har hatt en uvanlig karriere», skriver arrangøren på Facebook. Med rette, for mannen er artist, sanger, saksofonist, låtskriver, pedagog, produsent og aktiv fagforeningsmann.

Debuten kom på Club 7 tilbake 70-tallet, det store gjennombruddet kom med hans første soloalbum IX i 1991. Der og da ble Hofseth brått popstjerne også.

Lørdag kveld ser du han live på Koronarulling og Aftenposten.

Signe Dons

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en konsert pr. kveld.

Med seg på scenen lørdag kveld har Hofseth skribent, musiker og komponist Helge Iberg. Han er kjent for flere verk innen jazz og samtidsmusikk og er akkurat nå nominert til Tonos komponistpris med albumet Songs from the planet of life.

Sammen plukker de låter som egner seg i duoformatet.

