Katy Perry dømt for plagiat

Den kjente amerikanske popstjernen Katy Perry må nå betale erstatning til den ikke fullt så kjente kristne rapperen Marcus Gray, som også går under artistnavnet Flame.

Grunnen er at Perrys hitlåt «Dark Horse» fra 2013 er for lik Grays «Joyful Noise» som ble utgitt i 2008.

Det bestemte en føderal domstol mandag denne uken.

Toppet hitlistene

«Dark Horse» er en av Katy Perrys største hits. Den lå blant annet fire uker på toppen av den amerikanske hitlistlisten Billboard Hot 100, og ble den nest mest solgte singelen i 2014.

Marcus Gray gikk til sak allerede i 2014, sammen med Emanuel Lambert og Chike Ojukwu, fordi de mente melodien og rytmen var for lik deres låt.

«Dark Horse» er skrevet av tilsammen seks låtskrivere, inkludert Katy Perry, den kjente musikkprodusenten Max Martin og rapperen Juicy J. Både plateselskapet og alle seks låtskrivere ble dømt for brudd på opphavsretten, til tross for at flere av dem kun har bidratt til teksten, skriver The Guardian.

David J. Phillip / AP / NTB Scanpix

Perry: – Aldri hørt låten før

Under rettssaken sa både Katy Perry og låtskriver Dr Luke at de aldri hadde hørt «Joyful Noise», ifølge nyhetsbyrået AP.

Grays advokat sa på sin side at «Joyful Noise» er en kjent sang med millioner av avspillinger på Youtube og Spotify.

Her kan du selv dømme likheten. Først Grays rap fra 2008:

Og dette er Katy Perrys hit:

De ni medlemmene i juryen var enstemmige i avgjørelsen om at opphavsretten var brutt. Dommen ble avsagt i en føderal domstol i Los Angeles mandag.

Katy Perry er på ferie og var ikke tilstede da dommen ble avsagt. Hvor stort erstatningsbeløpet blir, fastsettes under en egen høring tirsdag.