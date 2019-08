Erykah Badu på Øya: For en skandale, for en konsert!

På slutten av 90-tallet eksisterte det et kollektiv av musikere som gikk under navnet «The Soulquarians». I dette edle selskapet var blant annet neo-soul kongen D’Angelo, The Roots, Mos Def, Common, avdøde J Dilla og Erykah Badu.

I denne perioden ga Erykah Badu ut to album som uten problem kan ses som klassikere innen neo-soul og R&B. Baduizm (1997) og Mama’s Gun (2000). Fra disse kom noe av hennes beste materiale. Materiale som har hatt ringvirkninger til moderne R&B, og en stemmebruk som har inspirert en skare av artister med sin varme klang.